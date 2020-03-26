«Без запаха, без вкуса, и стоит копейки». Чем дезинфицировать смартфоны
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» в эфире НСН дал рекомендации по санобработке телефонов.
В Лаборатории Касперского рассказали, чем лучше дезинфицировать смартфоны. Как передает RT, для обработки дисплея специалисты рекомендовали изопропиловый спирт крепостью 70-80%. Также для обработки могут подойти этиловый спирт, гипохлорид натрия или перекись водорода, однако их использовать стоит лишь в крайнем случае из-за повреждения покрытия девайса при частом использовании. Кроме того, эти средства нельзя лить в разъемы. Наилучшим способом является смачивание жидкостями ватного диска с последующей протиркой гаджета.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН дал свои рекомендации по санобработке телефонов.
«Хлоргексидин – без запаха, без вкуса, и стоит копейки. Чистить гаджет надо так же, как и мыть руки – про приходу домой. Причем сначала почистить, а потом умыться. Потому что этот приятный, удобный инструмент может содержать какую-то инфекцию. А вы его подносить к лицу. Просто прочистить от всякой грязи можно влажными салфетками», - рассказал эксперт.
Леонтий Букштейн в эфире НСН усомнился в приостановке поставок китайских смартфонов из-за коронавируса.
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