«Без запаха, без вкуса, и стоит копейки». Чем дезинфицировать смартфоны

В Лаборатории Касперского рассказали, чем лучше дезинфицировать смартфоны. Как передает RT, для обработки дисплея специалисты рекомендовали изопропиловый спирт крепостью 70-80%. Также для обработки могут подойти этиловый спирт, гипохлорид натрия или перекись водорода, однако их использовать стоит лишь в крайнем случае из-за повреждения покрытия девайса при частом использовании. Кроме того, эти средства нельзя лить в разъемы. Наилучшим способом является смачивание жидкостями ватного диска с последующей протиркой гаджета.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН дал свои рекомендации по санобработке телефонов.