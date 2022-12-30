«Без язычества!»: Онищенко рассказал, как правильно встретить год Кролика
За праздничным столом должны собраться только самые близкие и дорогие люди, посторонние лица и языческие развлечения неуместны, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко поздравил читателей и слушателей НСН с Новым годом и рассказал, как встретить Новый год, чтобы он не принес неприятностей.
«Новый год нужно встречать только в кругу семьи, посторонних за праздничным столом быть не должно. Никаких языческих игрищ. Поскольку наступает год черного водяного кролика, на новогоднем столе должны быть постные блюда, разрешается разве что рыба. Поскольку кролик — травоядное животное, необходимо подать к столу любую зелень. А вот ни вино, ни водку пить нельзя», — сказал Онищенко.
Не забыл собеседник НСН и о праздничной цветовой гамме.
«Кролик предъявляет очень строгие требования к одежде. Мужчины должны быть одеты в строгие костюмы. Цветовой тренд 2023 года — красно-фиолетовые тона, похожие на черные. Елка должна быть наряжена украшениями сдержанных цветов. Синий цвет можно использовать как успокаивающий», — добавил врач.
Поделился Онищенко и тем, какие подарки нужно делать близким на Новый год.
«Это будет семейный год. Следует рассчитаться со всеми долгами, раздать бедным те вещи, которые не носите, может, даже заняться благотворительностью, благо, у нас есть кому помогать — и солдатам, и солдатским семьям. Близким нужно подобрать очень добрые подарки. Не нужно дорогих даров, не стоит стремиться удивить. Просто подарите то, что нужно вашим родным, — теплый плед, книжку, носки. Покажите близким, что любите их», — отметил он.
Собеседник НСН назвал 2023 год лучшим временем для создания семьи.
«Поскольку наступает год семьи, нужно успеть найти свою суженую, построить семью. Те дети, которые родятся или будут зачаты в 2023 году, вырастут очень здоровыми и счастливыми. Напомню тем, кто не торопится переделать все добрые дела, что следующий такой год наступит только через шестьдесят лет, в 2083 году. Так что спешите делать добро. Нас ждет очень спокойный и добрый год: вода — спокойная стихая, а кролик — добродушный зверек. Он поможет поддерживать в наших семьях добро, счастье и любовь друг к другу», — заключил Онищенко.
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