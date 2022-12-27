Эксперт назвал самые вредные блюда на новогоднем столе
Кондитер Дмитрий Дюран заявил, что украшающие новогодний стол разносолы могут навредить организму, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, следует с осторожностью относиться к маринованым продуктам, так как состав маринадов, как правило, входят уксус в сочетании с солью, сахаром и специями.
Попали в список и многокомпонентные блюда, например, салаты оливье и мимоза. Эксперт отметил, что входящие в них ингредиенты неблагоприятно влияют друг на друга в процессе пищеварения, и посоветовал, майонез или иные соусы заменить на йогурт, колбасу - на отварное мясо, а солёные огурцы - на свежие.
Сладости, по мнению кондитера, добавят организму лишних калорий, поэтому на десерт лучше взять фрукты. Тарталетки из песочного теста с различными начинками он посоветовал заменить на канапе, а от газированных напитков отказаться вовсе, отдав предпочтение морсам и пряным чаям.
Ранее врач-эндокринолог «Инвитро-Поволжье» Арсений Русанов заявил, что накануне новогоднего застолья не стоит голодать, сообщает RT.
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