«Будет шоу!»: Куклачев рассказал, как его мохнатые подопечные проведут Новый год

Так, 2023 год в восточной традиции называется годом кролика или кота. Цикл по восточному календарю длится 12 лет, и у каждого года есть свое животное-покровитель. 2023 год попадает под единственное исключение, когда «тотемных животных» сразу два — кролик и кошка. Юрий Куклачев отметил, что для него каждый год является годом кошки.

«Сейчас я еду на Новый год в Екатеринбург, там будет наше прекрасное шоу. Мы выполняем программу президента, чтобы все увидели, что есть такой театр. Наш театр проехал весь мир. У нас сегодня 200 кошек и каждая из них уникальна, они у нас долгожители. Почему 200? Потому что работают четыре театра, у нас целая династия. Принцип нашей работы построен очень просто: на игре. Мы по этому принципу создали "Путешествие в волшебный мир кошек", где родители могут прийти и совершить интерактивную экскурсию. Мы им даем лазерные фонарики, и они начинают играть с кошками: они делают сальто, лазают по деревьям, прыгают. Для меня год кошки – это каждый год. Сегодня очень сложное время, агрессивное, противоречивое… Себя нужно держать в руках и даже если кто-то обидел, не обижаться до такой степени, чтобы мстить. Все в этом мире построено на любви. Все создано для радости», - сказал Куклачев.

Театр кошек Юрия Куклачева — единственный в своем роде, существует уже более 25 лет. 200 кошек живут в Хрустальном замке и кошачьих апартаментах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

