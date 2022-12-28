«Будет шоу!»: Куклачев рассказал, как его мохнатые подопечные проведут Новый год
Юрий Куклачев в эфире НСН пожелал россиянам в 2023 году больше радоваться и не держать обиду на людей.
Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев в разговоре с НСН рассказал, что в Новый год поедет в Екатеринбург, где пройдет грандиозное шоу его театра, в котором на сегодняшний день числятся 200 кошек.
Так, 2023 год в восточной традиции называется годом кролика или кота. Цикл по восточному календарю длится 12 лет, и у каждого года есть свое животное-покровитель. 2023 год попадает под единственное исключение, когда «тотемных животных» сразу два — кролик и кошка. Юрий Куклачев отметил, что для него каждый год является годом кошки.
«Сейчас я еду на Новый год в Екатеринбург, там будет наше прекрасное шоу. Мы выполняем программу президента, чтобы все увидели, что есть такой театр. Наш театр проехал весь мир. У нас сегодня 200 кошек и каждая из них уникальна, они у нас долгожители. Почему 200? Потому что работают четыре театра, у нас целая династия. Принцип нашей работы построен очень просто: на игре. Мы по этому принципу создали "Путешествие в волшебный мир кошек", где родители могут прийти и совершить интерактивную экскурсию. Мы им даем лазерные фонарики, и они начинают играть с кошками: они делают сальто, лазают по деревьям, прыгают. Для меня год кошки – это каждый год. Сегодня очень сложное время, агрессивное, противоречивое… Себя нужно держать в руках и даже если кто-то обидел, не обижаться до такой степени, чтобы мстить. Все в этом мире построено на любви. Все создано для радости», - сказал Куклачев.
Театр кошек Юрия Куклачева — единственный в своем роде, существует уже более 25 лет. 200 кошек живут в Хрустальном замке и кошачьих апартаментах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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