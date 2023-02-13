«Без цветочков и бабочек»: Эксперт Минздрава назвал плюсы «обезличенных» пачек сигарет

Яркие пачки сигарет привлекают детей и подростков, «обезличенные» упаковки без логотипов уберегут потенциальных курильщиков, заявил член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков в беседе с НСН.

Депутаты Госдумы обсуждают идею ввести «обезличенные» пачки сигарет: без корпоративных логотипов, цветов и товарных знаков, сообщает РИА Новости. Предлагается сделать пачки «шаблонного цвета», а название написать «в обязательном размере и шрифте». Зыков поддержал инициативу депутатов.

«Такая мера совершенно точно снижает количество потребителей, потому что лишает пачку рекламной и стимулирующей информации. Красивый дизайн упаковки – это очень важный элемент, за счет которого как раз приобщаются дети, подростки и женщины к курению. На пачке сигарет можно увидеть все что угодно, часто это никак не связано с табачной продукцией – цветочки и бабочки, все, что можно ассоциировать с какими-то положительными эмоциями. Инициатива очень полезная. Мера в большей степени направлена на потенциальных курильщиков», - объяснил он.