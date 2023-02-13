«Без цветочков и бабочек»: Эксперт Минздрава назвал плюсы «обезличенных» пачек сигарет
Виктор Зыков заявил НСН, что яркие упаковки привлекают подростков и детей, а шаблонные цвета смогут уберечь потенциальных курильщиков.
Яркие пачки сигарет привлекают детей и подростков, «обезличенные» упаковки без логотипов уберегут потенциальных курильщиков, заявил член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков в беседе с НСН.
Депутаты Госдумы обсуждают идею ввести «обезличенные» пачки сигарет: без корпоративных логотипов, цветов и товарных знаков, сообщает РИА Новости. Предлагается сделать пачки «шаблонного цвета», а название написать «в обязательном размере и шрифте». Зыков поддержал инициативу депутатов.
«Такая мера совершенно точно снижает количество потребителей, потому что лишает пачку рекламной и стимулирующей информации. Красивый дизайн упаковки – это очень важный элемент, за счет которого как раз приобщаются дети, подростки и женщины к курению. На пачке сигарет можно увидеть все что угодно, часто это никак не связано с табачной продукцией – цветочки и бабочки, все, что можно ассоциировать с какими-то положительными эмоциями. Инициатива очень полезная. Мера в большей степени направлена на потенциальных курильщиков», - объяснил он.
Собеседник НСН также отметил, что подобное решение никак не отразится на качестве сигарет, распознать подделку можно будет с помощью маркировки.
«Нет такого понятия «качественная сигарета», они все содержат табак, разные ингредиенты, это токсично. При этом отличить марки можно будет без проблем, потому что у нас есть цифровая маркировка продукции, все проверяется с помощью приложения – потребитель может отсканировать QR-код и проверить подлинность продукций. Никаких предпосылок, что это подстегнёт нелегальный рынок, нет. Это выдумки табачных компаний», - заключил эксперт.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить возможные меры для защиты детей от курения вейпов. Также он поручил профильным думским комитетам внести предложения относительно возможного запрета вейпов.
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