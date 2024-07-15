«Без центров-гетто!»: Дети мигрантов адаптируются к русской школе за полгода

«Общегосударственной политики в сфере дошкольного образования у нас сегодня нет. В целом, конечно, нужны адаптивные учебники, специальные классы, чтобы детей было меньше. Если у детей проблемы со здоровьем, то в классе уменьшается количество учащихся, чтобы можно было найти подход. В этом случае можно поступить по такой же схеме. Дети с плохим знанием русского языка требуют особого внимания со стороны учителя», - отметил он.

Казаков подчеркнул, что максимально эффективной в этом случае будет система тьюторства. Для этого учителям также требуется «полноценная» подготовка.

«В чем проблема создать школу тьюторов? Наставник ребенку с незнанием русского языка понадобится на короткое время, дети учат язык очень быстро. Да, это финансовая нагрузка некоторая на бюджет, но уже через шесть месяцев этот ребенок освоит русский язык и затем станет полноценным членом общества. Он сможет приносить пользу обществу, а не всю жизнь висеть над российским обществом как проблема. Нужна также нормальная подготовка учителей, не для галочки, а полноценная. Общероссийские центры обучения нужно создавать, которые ребенок сможет посещать при необходимости, а учителя в этих центрах будут получать методическую поддержку. Нужно, чтобы это параллельно шло, не специальные центры, которые превращаются в гетто. Школьное образование и эти центры должны идти параллельно, через максимум год ребенок трудности преодолеет, будет учиться самостоятельно», - заключил собеседник НСН.

Нужно обучать детей мигрантов основам православной культуры в школах, потому что для России – это объединяющее начало и важный способ интеграции, заявил ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает «Радиоточка НСН».

