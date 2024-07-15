«Без центров-гетто!»: Дети мигрантов адаптируются к русской школе за полгода
Дмитрий Казаков в эфире НСН заявил, что дети без знания русского языка смогут легче адаптироваться, если уменьшить число учеников в таких классах, а также ввести систему наставничества.
Дети без знания русского языка смогут полностью адаптироваться к школе за полгода, если уменьшить число учеников в таких классах, а также ввести систему наставничества, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал не брать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык. По его мнению, семьи мигрантов должны заранее готовиться к переезду, учитывая, что в Средней Азии есть школы и центры русского языка, передает РБК.
«Общегосударственной политики в сфере дошкольного образования у нас сегодня нет. В целом, конечно, нужны адаптивные учебники, специальные классы, чтобы детей было меньше. Если у детей проблемы со здоровьем, то в классе уменьшается количество учащихся, чтобы можно было найти подход. В этом случае можно поступить по такой же схеме. Дети с плохим знанием русского языка требуют особого внимания со стороны учителя», - отметил он.
Казаков подчеркнул, что максимально эффективной в этом случае будет система тьюторства. Для этого учителям также требуется «полноценная» подготовка.
«В чем проблема создать школу тьюторов? Наставник ребенку с незнанием русского языка понадобится на короткое время, дети учат язык очень быстро. Да, это финансовая нагрузка некоторая на бюджет, но уже через шесть месяцев этот ребенок освоит русский язык и затем станет полноценным членом общества. Он сможет приносить пользу обществу, а не всю жизнь висеть над российским обществом как проблема. Нужна также нормальная подготовка учителей, не для галочки, а полноценная. Общероссийские центры обучения нужно создавать, которые ребенок сможет посещать при необходимости, а учителя в этих центрах будут получать методическую поддержку. Нужно, чтобы это параллельно шло, не специальные центры, которые превращаются в гетто. Школьное образование и эти центры должны идти параллельно, через максимум год ребенок трудности преодолеет, будет учиться самостоятельно», - заключил собеседник НСН.
Нужно обучать детей мигрантов основам православной культуры в школах, потому что для России – это объединяющее начало и важный способ интеграции, заявил ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает «Радиоточка НСН».
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