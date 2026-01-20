Без связи, электричества и навигации: Чем опасна рекордная магнитная буря
Магнитная буря влияет на самочувствие, но не стоит путать это с самовнушением, заявил НСН Натан Эйсмонт.
Экстремальная магнитная буря влияет на связь, ожидаются серьезные помехи в работе GPS и ГЛОНАСС, также могут произойти отключения электричества, заявил НСН ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления Российского университета дружбы народов Натан Эйсмонт.
На Земле началась планетарная магнитная буря уровня G4.33 на фоне рекордного в ХХI веке радиационного шторма, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Накануне миновал ее первый пик, на максимуме она достигала уровня G4.7. Полной стабилизации геомагнитной обстановки учёные ожидают только через 2-3 суток. Помимо серьёзных помех в связи, из-за бури могут быть зафиксированы нарушения в радиосвязи, спутниковой и радиочастотной навигации. Главным вопросом остается, будет ли достигнут высший уровень G5, который за последние 20 лет наблюдался только один раз — в мае 2024 года. Эйсмонт раскрыл последствия для Земли.
«Последствия будут вполне ожидаемые. Магнитная буря случается после того, как поток плазмы достиг Земли. Это влияет на связь – серьезные помехи и трудности, помехи в GPS и ГЛОНАСС. Если буря достигнет экстремального уровня, могут быть трудности с магистральными линиями электропередач. Там тоже наводка напряжения, могут произойти отключения. Такое тоже бывало, зарегистрированы случаи в США, Канаде. Несколько лет назад половина Канады оказалась без электричества из-за такого воздействия, блэкаут. Сейчас это все уже научились анализировать, просто переводят работу в безопасный режим. Если не подготовиться, последствия могут быть тяжелыми», - рассказал он.
По его словам, магнитная буря влияет на самочувствие, но не стоит путать это с самовнушением.
«Конечно, это влияет на людей. Мы состоим в большей степени из жидкости, это проводник. Колебания магнитного поля на некоторых людей заметно воздействуют, они чувствуют себя некомфортно. Это небольшой процент, но есть такие люди, они о таких своих особенностях знают. Таким людям нужно следить за магнитными бурями, смотреть, нет ли такой опасности. Некоторые просто в СМИ читают про это и тоже начинают себя плохо чувствовать, это самовнушение уже больше», - отметил он.
Также ученый рассказал и о глобальном воздействии на слои атмосферы.
«Такие сильные вспышки воздействуют и на атмосферу в целом. В тех слоях атмосферы, где МКС или аппараты Илона Маска, за буквально сутки плотность атмосферы может вырасти до пяти раз. Это означает, что спутники группировок тормозятся сильнее, они могут просто войти в атмосферу и сгореть, Илон Маск потерял два десятка спутников в такой же ситуации год назад. Активность Солнца продолжает удерживаться на очень высоком уровне, хотя прогнозы были о снижении активности. Сейчас происходит то, что не было предсказано. Но геомагнитная обстановка успокоится через сутки», - добавил собеседник НСН.
Магнитная буря выявляет заболевание в организме, но не может быть его причиной, заявил НСН врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
