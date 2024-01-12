СМИ: Роскомнадзор выявил 43 млн нарушений при оформлении сим-карт

Роскомнадзор в 2023 году выявил 43 млн мобильных номеров абонентов российских операторов связи, которые были оформлены с нарушениями, сообщают «Ведомости».

При этом операторы связи прекратили оказание услуг по более 600 000 номеров с неустановленными владельцами».

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Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в правительстве обсуждается мера по ужесточению оборота сим-карт, согласно которой предлагается обязать операторов связи активировать проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД. Сегодня граждане могут активировать сим-карты сразу после покупки, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца.

Продажа сим-карт только после обязательной проверки паспортов в МВД защитит граждан от лжеминеров, аферистов и террористов. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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