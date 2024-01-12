СМИ: Роскомнадзор выявил 43 млн нарушений при оформлении сим-карт

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в правительстве обсуждается мера по ужесточению оборота сим-карт, согласно которой предлагается обязать операторов связи активировать проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД. Сегодня граждане могут активировать сим-карты сразу после покупки, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца.

Продажа сим-карт только после обязательной проверки паспортов в МВД защитит граждан от лжеминеров, аферистов и террористов. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

