В Латвии БПЛА упал на нефтебазу
Беспилотник разбился на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии. Об этом пишет портал Delfi.
Как отметил министр обороны республики Андрис Спрудс, по предварительным данным, в Латвию могли залететь БПЛА, направленные «с украинской стороны в сторону России». Эта информация пока не подтверждена.
По данным государственной пожарно-спасательной службы, ЧП произошло около 03:30. Из-за падения дрона повреждены четыре резервуара, нефтепродуктов в них не было. После инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее беспилотник упал на территории Финляндии около города Коувола, напоминает Ura.ru. Военно-воздушные страны установили, что дрон был украинским.
