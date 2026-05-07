В Латвии БПЛА упал на нефтебазу

Беспилотник разбился на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии. Об этом пишет портал Delfi.

Как отметил министр обороны республики Андрис Спрудс, по предварительным данным, в Латвию могли залететь БПЛА, направленные «с украинской стороны в сторону России». Эта информация пока не подтверждена.

По данным государственной пожарно-спасательной службы, ЧП произошло около 03:30. Из-за падения дрона повреждены четыре резервуара, нефтепродуктов в них не было. После инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее беспилотник упал на территории Финляндии около города Коувола, напоминает Ura.ru. Военно-воздушные страны установили, что дрон был украинским.

