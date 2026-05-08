В Киргизии проект «Монументы Победы» запустил реставрацию памятников ВОВ

В частности, в республике во дворе школы № 7 в Бишкеке был восстановлен мемориал, посвящённый погибшим на фронтах ученикам и учителям. Также был отреставрирован монумент в селе Благовещенка.

Открытие очередного отреставрированного памятника состоялось в киргизском селе Оттук на западном побережье озера Иссык-Куль. Событие было приурочено к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

«Монументы Победы» — это инициатива народа, цель которой — поиск и реставрация мемориалов, посвященных ВОВ, на территории бывшего СССР», - говорится в сообщении.

Ранее в Вене неизвестные облили краской памятник воинам, погибшим при освобождении Австрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

