В Киргизии проект «Монументы Победы» запустил реставрацию памятников ВОВ
Реставрация памятников, посвящённых Великой Отечественной войне (ВОВ), была запущена проектом «Монументы Победы» в Киргизии. Об этом пишет 360.ru.
В частности, в республике во дворе школы № 7 в Бишкеке был восстановлен мемориал, посвящённый погибшим на фронтах ученикам и учителям. Также был отреставрирован монумент в селе Благовещенка.
Открытие очередного отреставрированного памятника состоялось в киргизском селе Оттук на западном побережье озера Иссык-Куль. Событие было приурочено к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
«Монументы Победы» — это инициатива народа, цель которой — поиск и реставрация мемориалов, посвященных ВОВ, на территории бывшего СССР», - говорится в сообщении.
Ранее в Вене неизвестные облили краской памятник воинам, погибшим при освобождении Австрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Киргизии проект «Монументы Победы» запустил реставрацию памятников ВОВ
- Без сахара и шоколада: Как будут выживать кондитеры на фоне падения спроса
- Россиянам объяснили, как мошенники обманывают переплативших за ЖКУ
- Грязь, стрельба и гарнизон: Как актеры готовились к съемкам в драме «Отец»
- Мосгорсуд отменил запрет на распространение юмористического контента «ЯПлакалъ»
- Дорого и незаменимо: Раскрыты последствия удара по авиадиспетчерскому центру в Ростове
- Рэпер Птаха объяснил, почему решил стать масоном
- Песков опроверг информацию об отзыве аккредитации зарубежных СМИ на парад Победы
- Блогеры, курьеры и домохозяйки: Кто рискует остаться с пенсией в 9 тысяч рублей
- Пандемии не будет: Вирусолог призвал россиян не бояться хантавируса, но быть начеку