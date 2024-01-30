В Сиднейской гавани впервые за 15 лет акула напала на человека

Уточняется, что нападение акулы было зафиксировано в гавани Элизабет-Бэй в пригороде восточного Сиднея. Пострадала 29-летняя Лорен О'Нил, которая получила серьёзные травмы правой ноги. Также врачи заявили о большой потере крови.

По данным канала, рядом с пострадавшей оказалась находящаяся рядом врач-ветеринар. Женщина наложила жгут для остановки кровотечения, после чего девушку передали спасателям, которые с помощью санавиации доставили ей в больницу Святого Винсента.

Отмечается, что в настоящее время состояние Лорен О'Нил врачи оценивают, как стабильное.

Ранее подросток погиб в результате нападения акулы на популярном туристическом пляже на полуострове Йорк в штате Южная Австралия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

