На предстоящей неделе в столичном регионе ярких событий от погоды ждать не стоит, рассказал в беседе с НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По данным Гидрометцентра России, в предстоящие выходные, 7 и 8 ноября, в Москве и по области по ночам при температуре воздуха от 0 до -3 градусов возможны небольшой снег, местами гололедица. В дневные часы не исключены небольшие осадки. В субботу ожидается от -1 до +1 градуса. В воскресенье возможно небольшое потепление до +2 +4 градусов. Как отметил Шувалов, в течение предстоящей недели столбики термометров не покажут резких колебаний.

«Не нужно ждать какого-то резкого потепления. Да и сильных морозов не будет. Днем будет положительная температура, ночью температура близкая к нулю. При этом большая часть недели обойдётся без осадков – они возможны только в конце недели. Ветер западных направлений не сильный, умеренный, от 3 до 8 метров в секунду», - сказал Шувалов.