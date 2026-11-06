Без потепления и морозов: В столичном регионе продолжится предзимье
Жителей столичного региона ждёт неделя спокойной погоды, без резких температурных перепадов, рассказал НСН Александр Шувалов.
На предстоящей неделе в столичном регионе ярких событий от погоды ждать не стоит, рассказал в беседе с НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По данным Гидрометцентра России, в предстоящие выходные, 7 и 8 ноября, в Москве и по области по ночам при температуре воздуха от 0 до -3 градусов возможны небольшой снег, местами гололедица. В дневные часы не исключены небольшие осадки. В субботу ожидается от -1 до +1 градуса. В воскресенье возможно небольшое потепление до +2 +4 градусов. Как отметил Шувалов, в течение предстоящей недели столбики термометров не покажут резких колебаний.
«Не нужно ждать какого-то резкого потепления. Да и сильных морозов не будет. Днем будет положительная температура, ночью температура близкая к нулю. При этом большая часть недели обойдётся без осадков – они возможны только в конце недели. Ветер западных направлений не сильный, умеренный, от 3 до 8 метров в секунду», - сказал Шувалов.
При этом собеседник НСН напомнил водителям о том, что летние покрышки уже необходимо поменять на зимние.
«Сильной гололедицы совершенно определенно не будет, но местами она не исключена. Особенно в начале недели. Так что автомобилистам нужно исходить из этой информации и шины поменять. При этом точную дату установления устойчивого снежного покрова вам сейчас не назовет никто, и я в том числе. Ведь это подразумевает не только постоянные осадки в виде снега, но еще и отрицательную температуру на протяжении очень продолжительного времени. Такого сейчас на горизонте 10-15 дней не видно», - уточнил Шувалов.
Ранее член правления Союза Автосервисов, заместитель генерального директора ЕвроАвто Илья Плисов в беседе с НСН обозначил главные моменты на которые стоит обратить внимание при покупке резины на зиму.
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