Первая смерть от китайского коронавируса зафиксирована на границе с Россией
Первую смерть от вируса нового типа произошла в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Как сообщает «Свободная пресса», пациент скончался в больнице города Суйхуа.
В провинции Хэйлунцзян на данный момент известно о четырех случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Число жертв коронавируса, который, как считается, распространяется из китайского города Ухань, где была отмечена первая вспышка, достигло 25 человек. Накануне были зафиксированы несколько случаев смерти за пределами провинции, в которой находится очаг заболевания. Согласно последним официальным данным, общее число заболевших пневмонией достигло 830.
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