Первая смерть от китайского коронавируса зафиксирована на границе с Россией

24 января 202010:51

Первую смерть от вируса нового типа произошла в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Как сообщает «Свободная пресса», пациент скончался в больнице города Суйхуа.

Коронавирус всё ближе. География и число жертв растёт

В провинции Хэйлунцзян на данный момент известно о четырех случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Число жертв коронавируса, который, как считается, распространяется из китайского города Ухань, где была отмечена первая вспышка, достигло 25 человек. Накануне были зафиксированы несколько случаев смерти за пределами провинции, в которой находится очаг заболевания. Согласно последним официальным данным, общее число заболевших пневмонией достигло 830.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: скриншот YouTube
ТЕГИ:ВирусЭпидемияКитай