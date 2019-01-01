Торговая война США с Китаем приближается к айфонам

В компании Google заверили пользователей, которые уже приобрели смартфоны Huawei, что приложения Google Play и Google Play Protect продолжат для них работать. Об этом агентству Reuters заявил неназванный представитель компании. По его словам, в компании пытаются спрогнозировать последствия внесения китайского производителя гаджетов в чёрный список, из-за которого Huawei лишилась доступа к операционной системе Android, на которой работают ее смартфоны.

Стоит ли покупать смартфоны Huawei после стычки с корпорацией Google, в эфире НСН рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин (слушайте аудио).

«Фактически все, купившие смартфоны или планшеты Huawei, продолжат ими пользоваться, но не будут получать никакие обновления софта, обновления безопасности. Для тех, кто будут покупать новые смартфоны на Android от Huawei, пока не понятно, что будет со смартфонами, но новые модели не смогут выходить на Android. Если у компании есть своя операционная система, а есть подозрение, что она существует, она может заменить на неё тот Android, который мы видим. В любом случае в ближайшие дни мы об этом узнаем. Но де-факто те действия, которые предпринял Google абсолютно ожидаемы, ничего нового в этих сообщениях нет», — отметил он.