«Без осадков, но с туманами»: Москвичам пообещали октябрь без сильных заморозков
Погода в октябре будет стабильная, без резких похолоданий и сильных потеплений, заявил НСН синоптик Александр Шувалов.
До конца октября жителей Москвы ждет погода без осадков с дневными температурами около + 10 градусов, заявил НСН синоптик Александр Шувалов.
«Ничего сверхъестественного в погоде не будет. У нас устанавливается антициклон, который, по всей видимости, будет диктовать погодные условия вплоть до конца октября. Это означает, что при преобладании высокого давления у нас будет стоять погода без осадков. Но не могу сказать, что это будет просто солнечная, ясная погода. Все-таки осень диктует свои правила. Будет такая легкая облачность, покрывающая весь небосвод, но эти облака не дадут дождей. Сильных заморозков не будет - в пределах минус 1-4 градусов в ночные часы и то при прояснениях. Еще могут участиться ночные и утренние туманы. Дневные температуры будут около + 10 градусов. До воскресенья включительно - + 8-10 градусов, а дальше - до +10-12 градусов», - рассказал он.
Ранее Шувалов рассказал НСН, что в южные регионы России после долгого засушливого периода придут дожди, которые потушат природные пожары.
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