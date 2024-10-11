Врач объяснила, почему важно защищать глаза осенью

Понижение температуры, холодный ветер и избыточное ультрафиолетовое (УФ)-излучение осенью могут навредить слизистой глаза, в частности, вызвать ожог роговицы и воспаления, заявила эндокринолог, диетолог, эксперт компании Solgar Лира Гаптыкаева. Ее слова приводит «Газета.Ru».

По ее словам, УФ-излучение, которое осенью довольно активно, может вызвать конъюнктивы, и привести к перегрузке фоторецепторов сетчатки глаз, а также спровоцировать старение глаза. К группе риска относятся дети и подростки, люди со светлыми глазами, проживающие в горной местности, а также те, у кого уже есть заболевания глаз.

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Для защиты врач посоветовала носить солнечные очки с поляризованными линзам, а тем, кто уже носит очки из-за проблем со зрением, выбирать тонированные линзы с диоптриями.

Ранее научный сотрудник НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава РФ Диана Старунская рассказала, что выйти из осенней депрессии поможет физическая активность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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