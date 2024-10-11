Врач объяснила, почему важно защищать глаза осенью

Для защиты врач посоветовала носить солнечные очки с поляризованными линзам, а тем, кто уже носит очки из-за проблем со зрением, выбирать тонированные линзы с диоптриями.

Ранее научный сотрудник НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава РФ Диана Старунская рассказала, что выйти из осенней депрессии поможет физическая активность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

