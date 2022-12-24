Диетолог призвала аллергиков и диабетиков отказаться от мандаринов

Как отметила эксперт, цитрусы, которые считаются новогодним фруктом, содержат ряд необходимых человеку веществ. Тем не менее, мандарины полезны не всем.

Так, с осторожностью к этому фрукту следует относиться людям с заболеваниями пищеварительного тракта (язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки, колитом, панкреатитом) и диабетом.

Кроме того, полностью употребление мандаринов запрещено аллергикам и детям до года.

