Диетолог призвала аллергиков и диабетиков отказаться от мандаринов
Некоторым людям, в частности, диабетикам следует воздержаться от употребления мандаринов или сократить его. Об этом рассказала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова в беседе с агентством «Прайм».
Как отметила эксперт, цитрусы, которые считаются новогодним фруктом, содержат ряд необходимых человеку веществ. Тем не менее, мандарины полезны не всем.
Так, с осторожностью к этому фрукту следует относиться людям с заболеваниями пищеварительного тракта (язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки, колитом, панкреатитом) и диабетом.
Кроме того, полностью употребление мандаринов запрещено аллергикам и детям до года.
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