Количество посетителей фитнес-клубов за год увеличивается на 20-25%, а летние спады перестали быть «тяжелыми» даже на фоне популярных бесплатных площадок на открытом воздухе, заявила НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии РФ, глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева.

С приходом тепла в столице активизировались спортсмены, которые занимаются физической подготовкой на открытых бесплатных площадках. Чаще всего на брусьях, турниках и прочих снарядах занимаются люди взрослые — мужчины примерно от 35 и выше. Киселева рассказала, какие тенденции прослеживаются в индустрии фитнеса летом – на открытых площадках и в залах.