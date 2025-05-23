«Без моря и развлечений»: Фитнес-клубы не ждут значительного спада посещения летом

Тяжелый летний спад посещений фитнес-клубов, которого каждый год боялись в индустрии, теперь не так заметен, заявила НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии РФ Ольга Киселева.

Количество посетителей фитнес-клубов за год увеличивается на 20-25%, а летние спады перестали быть «тяжелыми» даже на фоне популярных бесплатных площадок на открытом воздухе, заявила НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии РФ, глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева.

С приходом тепла в столице активизировались спортсмены, которые занимаются физической подготовкой на открытых бесплатных площадках. Чаще всего на брусьях, турниках и прочих снарядах занимаются люди взрослые — мужчины примерно от 35 и выше. Киселева рассказала, какие тенденции прослеживаются в индустрии фитнеса летом – на открытых площадках и в залах.

Цены на абонементы в фитнес-клубы выросли на 13% с начала года
«Это отличная история, что в Москве и во многих городах России есть открытые площадки, на которых можно тренироваться бесплатно. В целом, конечно, интерес к физической активности растет по всем направлениям. И в фитнесе количество людей увеличивается ежегодно от 20-25%. Это большой, хороший прирост. Часть этих людей параллельно ходят и на открытые площадки. Люди после пандемии коронавируса еще больше осознали важность физической активности. Тяжелый летний спад, о котором всегда говорилось в индустрии, теперь не так заметен. Некоторые не уезжают отдыхать на море. Доля бюджета с развлечений перетекла на фитнес. Летний спад, конечно, есть, но не такой очевидный. Некоторые, конечно, пользуются летними площадками, чтобы не платить за клубы. Наступят холода, они к нам вернутся, для нас это хорошо», - объяснила она.

Также Киселева отметила, что молодое поколение заботу о здоровье и теле считает особой ценностью, что только «подогревает» спрос, но и более взрослые спортсмены не отстают.

«Второй тренд, который поддерживает всю эту историю, заключается в том, что молодое поколение имеет такую ценность – заботу о своем здоровье и физической форме. Поэтому на открытых площадках много и молодых людей. Что касается занятий в зале, чем дешевле клуб, тем больше там молодежи. Сейчас набирает обороты посещение клуба по подписке, это очень хорошо ложится на молодую аудиторию. Им гораздо привычнее платить ежемесячно. Число посетителей в возрасте 50+ тоже растет, потому что эти люди начали заниматься при зарождении фитнеса 20-25 лет назад, у них сформировалась привычка. Поэтому аудитория частично молодеет, частично стареет», - рассказала собеседница НСН.

Ранее Киселева рассказала НСН, что сейчас в Россию в основном привозят оборудование для занятий фитнесом из Китая и Кореи, порядка 20% приходится на оборудование из Европы и США.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЛетоСпортФитнес

Горячие новости

Все новости

партнеры