В этом году цены на абонементы в фитнес-клубы выросли в среднем на 11-13% по сравнению с показателями 2024 года, сказала в эфире НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии РФ, глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева.