Цены на абонементы в фитнес-клубы выросли на 13% с начала года
Растущий спрос на занятия фитнесом объясняется более осознанным отношением к своему здоровью, сказала НСН Ольга Киселева.
В этом году цены на абонементы в фитнес-клубы выросли в среднем на 11-13% по сравнению с показателями 2024 года, сказала в эфире НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии РФ, глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева.
Число зарегистрированных в России профильных компаний за год выросло на 12,3%, а темпы выхода новых объектов ускорились, передает «Коммерсант». Основным драйвером рынка выступают регионы с высоким платежеспособным спросом, где открываются малоформатные студии. Киселева подтвердила растущий тренд на небольшие фитнес-студии «у дома».
«В фитнес-индустрии действительно появился тренд на маленькие студии, которые находятся на первых этажах домов или в квартирах. Стоимость занятий в таких студия равно цене среднего фитнес-клуба. В этом году цены на абонементы в фитнес-клубы выросли в среднем на 11-13% по сравнению с показателями 2024 года. Цены не могут не расти, потому что растет стоимость коммунальных платежей, аренды, рабочих сил людей, которые оказывают фитнес-услуги. В целом, себестоимость обслуживания каждого клиента увеличивается. Фитнес-индустрия достаточно лояльно реагирует на необходимость уменьшения маржинальности. Годовой абонемент в мультифункциональный клуб в Москве без бассейна стоит от 30 до 45-50 тысяч рублей. Если с бассейном, то от 30 до 200 тысяч рублей. В регионах цифры поменьше: годовой абонемент может стоить от 15 до 50 тысяч рублей. Все зависит от того сегмента, в котором работает фитнес-клуб», - сказала собеседница НСН.
Киселева также объяснила растущий спрос на занятия фитнесом.
«Спрос на фитнес-клубы растет из-за того, что в потребление вступило поколение, которое заботится о своем здоровье и относится к фитнесу как одному из важных элементов своего лайфстайла. С другой стороны, мы видим, что государство очень внимательно относится к тому, чтобы продвигать физкультуру и спорт. Это тоже серьезно влияет на рост количества людей, занимающихся фитнесом. Также наблюдается мировая тенденция на то, чтобы думать о своем здоровье. На это мышление людей натолкнула пандемия коронавируса. Тогда люди осознали, что когда ты три-четыре месяца сидишь в локдауне без физической активности, без движения, то это плохо влияет и на физическое состояние, и на ментальное», - заключила эксперт.
Ранее Киселева рассказала НСН, что сейчас в Россию в основном привозят оборудование для занятий фитнесом из Китая и Кореи, порядка 20% приходится на оборудование из Европы и США.
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