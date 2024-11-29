«Подорожало в 2,5 раза»: 80% фитнес-оборудования в РФ привозят из Китая и Кореи

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина ранее сообщила, что услуги фитнес-клубов подорожали на 17,5% на фоне очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ. По ее словам, рост ключевой ставки ЦБ до 21% негативно сказывается на затратах и доходах клубов: растут проценты по кредитам, снижается покупательская активность, а проценты по вкладам и депозитам увеличиваются. Организация обратилась к директору Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта России Максиму Уразову с просьбой ввести корпоративный налоговый вычет в качестве меры поддержки. Киселева отметила, что за последние годы цена на фитнес-оборудование выросла в 2-2,5 раза.

«До 2022 года 80% оборудования в российских фитнес-клубах было из Америки и Европы. Всего 20% приходилось на Китай и Корею, сейчас же ситуация поменялась: порядка 80% фитнес-оборудования привозится из Кореи и Китая и лишь 20% - Европа и США. Сложности из-за санкций и волатильность валют, невозможность оплаты в валюте привели к тому, что оборудование подорожало и его просто сложнее стало ввозить. За 5-6 месяцев отрасль адаптировалась, поэтому оборудование, к которому привык наш потребитель, ввозится. Но отрасль все равно больше переориентировалась на Китай и Корею. Оборудование подорожало в 2-2,5 раза. Это, конечно же, скажется, на цене для конечного потребителя, потому что и операционные, и инвестиционные затраты у фитнес-отрасли растут», - сказала собеседница НСН.

Ранее более половины россиян (64%) заявили, что занимаются спортом в той или иной степени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Среди них каждый пятый (19%) делают это каждый день, большинство - два-три раза в неделю (61%), 13% - раз в неделю, и 7% реже уделяют время спорту.

