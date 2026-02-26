В России очень хорошо развивается искусственный интеллект, государство достаточно инвестирует в эту сферу, нужно просто усилить мощности и выстроить правильное управление ими. Об этом НСН рассказал эксперт по информационной безопасности Александр Дворянский.

Президент России Владимир Путин поручил образовать комиссию при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), документ опубликован в четверг на портале правовой информации. Уточняется, что основной задачей является координация деятельности и повышение эффективности взаимодействия федеральных органов госвласти, субъектов РФ и заинтересованных организаций по вопросам создания, развития и внедрения ИИ. Дворянский раскрыл, чем еще могла бы заниматься эта комиссия.

«Я думаю, что комиссия создана для решения вопросов цифровизации сервисов, услуг, по аналогии с «Госуслугами» и их доступности для населения. Это закономерное развитие. То есть у нас с точки зрения ИИ дела обстоят очень хорошо. Поэтому это просто ожидаемая мера по улучшению этого сервиса. Здесь нужно просто грамотное управление этими мощностями. Государство на самом деле достаточно хорошо инвестирует в эту сферу. Ею, скорее, нужно просто грамотно управлять. Так что, думаю, эта комиссия примерно для этого», - рассказал он.