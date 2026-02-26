«Во-первых, так как Тарковский никто снимать не может. Во-вторых, его фильмы обязательно нужно смотреть, если хочешь быть культурным человеком. Будут ли люди смотреть фильмы, которые говорят о чем-то очень серьезном? Будут. Примеры этому есть. Совсем недавно я снял фильм о Тарковском к его 90-летию «Боже! Чувствую приближение твое!». Тогда прокатчица фильма рассказала мне, что смотрела фильм дома на ноутбуке, когда к ней подошел ее девятилетний сын и не смог оторваться от картины, досмотрев ее до конца. Этот же фильм я приехал показывать в Новокузнецк, и на показе увидел в зале очень ярких молодых парня и девушку лет 15. Я тогда подумал, как они сюда попали? А через три дня местная ГТРК присылает мне интервью этой девушки, где она говорит: «Я не понимаю, что со мной произошло. Я как будто бы побывала в ином мире». Так что я абсолютно уверен, что если делать глубокие, профессиональные фильмы, которые трогают самые важные темы, молодежь будет их смотреть. Но молодежь сейчас пытаются увлекать эффектной пустотой, которая царствует в российском кинопрокате», - поделился он.

Ранее Бурляев в интервью НСН рассказал о подробностях фильма «Никита», посвященного кинорежиссеру Никите Михалкову.



