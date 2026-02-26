«Не могут оторваться»: Бурляев заверил, что детей не пугает кино о Тарковском
Николай Бурляев заявил НСН, что сегодня детей в кинотеатрах пытаются кормить «эффектной пустотой», тогда как в реальности их способно увлечь серьезное и взрослое кино.
Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев в беседе с НСН поделился, что дети с интересом реагируют на сложные и глубокие фильмы, и привел в пример эффект от своего фильма об Андрее Тарковском.
Ранее Бурляев призвал снимать более глубокие ленты, чтобы увеличить интерес молодого поколения к российским кинокартинам. Его слова приводит ТАСС. При этом напомнил о киноработах режиссера Андрея Тарковского и отметил, что подобные фильмы интересны молодым людям. В разговоре с НСН рассказал, что сам убедился в этом.
«Во-первых, так как Тарковский никто снимать не может. Во-вторых, его фильмы обязательно нужно смотреть, если хочешь быть культурным человеком. Будут ли люди смотреть фильмы, которые говорят о чем-то очень серьезном? Будут. Примеры этому есть. Совсем недавно я снял фильм о Тарковском к его 90-летию «Боже! Чувствую приближение твое!». Тогда прокатчица фильма рассказала мне, что смотрела фильм дома на ноутбуке, когда к ней подошел ее девятилетний сын и не смог оторваться от картины, досмотрев ее до конца. Этот же фильм я приехал показывать в Новокузнецк, и на показе увидел в зале очень ярких молодых парня и девушку лет 15. Я тогда подумал, как они сюда попали? А через три дня местная ГТРК присылает мне интервью этой девушки, где она говорит: «Я не понимаю, что со мной произошло. Я как будто бы побывала в ином мире». Так что я абсолютно уверен, что если делать глубокие, профессиональные фильмы, которые трогают самые важные темы, молодежь будет их смотреть. Но молодежь сейчас пытаются увлекать эффектной пустотой, которая царствует в российском кинопрокате», - поделился он.
Ранее Бурляев в интервью НСН рассказал о подробностях фильма «Никита», посвященного кинорежиссеру Никите Михалкову.
