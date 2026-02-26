СМИ: МВД возбудило дела против девяти российских футбольных судей
Следствие выявило новые эпизоды предполагаемой коррупции в российском футболе в рамках расследования дела о бывшем руководстве «Торпедо». Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с ходом проверки, и собеседника, близкого к Российскому футбольному союзу.
По данным издания, следственный департамент МВД изучает возможное получение незаконного вознаграждения девятью арбитрами РПЛ и Первой лиги за влияние на результаты матчей.
По данным издания, обвинения по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) предъявлены арбитрам РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову.
В числе фигурантов также бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
