Рособрнадзор: в школах сократят число контрольных работ

По его словам, на днях выйдет постановление правительства, регламентирующее проведение контрольных работ в школах на федеральном уровне.

«И всё, что проводят регионы, обязательно будут согласовывать на федеральном уровне. И мы здесь дадим экспертное заключение, есть ли необходимость в проведении этих процедур», - пояснил глава ведомства.

Он также рассказал, что контрольно-надзорная деятельность Рособрнадзора теперь будет ориентироваться и на выявление избыточных контрольных в школах. Музаев добавил, что существуют школы, в которых 35% учебного времени уходит только на контрольные работы.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ не планируют менять в ближайшие годы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

