Рособрнадзор: в школах сократят число контрольных работ
Детей нужно учить, а не всё время проверять, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, на днях выйдет постановление правительства, регламентирующее проведение контрольных работ в школах на федеральном уровне.
«И всё, что проводят регионы, обязательно будут согласовывать на федеральном уровне. И мы здесь дадим экспертное заключение, есть ли необходимость в проведении этих процедур», - пояснил глава ведомства.
Он также рассказал, что контрольно-надзорная деятельность Рособрнадзора теперь будет ориентироваться и на выявление избыточных контрольных в школах. Музаев добавил, что существуют школы, в которых 35% учебного времени уходит только на контрольные работы.
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ не планируют менять в ближайшие годы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru