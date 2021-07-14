Без компромиссов: Кремль оценил решение ЕСПЧ по однополым бракам

Кремль выступает принципиально против поиска какой-либо компромиссной формулы регистрации отношений однополых пар. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос журналистов о том, как Владимир Путин отреагировал на решение Европейского суда по правам человека по этому вопросу.

По словам Пескова, глава государства никак на это не реагировал. «Никакой компромиссной формы регистрации искать не нужно», - подчеркнул пресс-секретарь. В связи с этим он напомнил, что в российской конституции «абсолютно однозначная формулировка» понятия брака, которую поддержали подавляющее большинство граждан РФ.