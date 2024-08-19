«Без коллапса осенью!»: В АВК назвали условие годовых сборов в 43 млрд рублей
Сегодня кинотеатры, помимо низких сборов, испытывают трудности, связанные с нехваткой персонала и ростом зарплат, сказал НСН Алексей Воронков.
Точка безубыточности для кинотеатров составляет 54-60 млрд рублей, в 2024 году кинотеатры смогут собрать 41-43 млрд рублей, если не повторится весенний коллапс, когда реальные сборы фильмов не дотягивали до ожидаемых. Об этом НСН заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в рамках панельной дискуссии «Перспективы развития кинотеатров — обсуждаем идеи москвичей» заявил, что совокупные кассовые сборы российских кинотеатров по итогам 2024 года, согласно оценкам экспертов, могут составить около 43 млрд рублей. По мнению Воронкова, этих показателей можно будет достичь, если не повторится весенний коллапс.
«Сегодня, даже если мы сможем выйти на показатели по посещаемости хотя бы 2023 года (126 млн человек за год), средняя цена билета должна составлять 416 рублей, чтобы кинотеатры сработали в ноль. Скорее всего, сборы по итогам года составят 41-43 млрд рублей, если осенние российские релизы сработают примерно так, как мы прогнозируем, если не произойдет коллапса, случившегося весной, например, с фильмом “Сто лет тому вперед” (1,5 млрд рублей сборов вместо запланированных 3 млрд рублей)», — сказал Воронков.
Собеседник НСН отметил, что точка безубыточности для кинотеатров составляет 54-60 млрд рублей, и объяснил, из чего она складывается.
«Есть фиксированные расходы с продажи билета: вы обязаны заплатить 50% дистрибьюторам, вы обязаны заплатить до 3% Российскому авторскому обществу. Порядка 12-15% от оборота следует выплатить торговому центру при условии, что есть фильмы. Если же выручки нет, то кинотеатр вносит фиксированный платеж, который может доходить до 25-30% от стоимости билетов. При расчете точки безубыточности мы предполагали, что выйдем на уровень 126 млн посетителей в 2024 году», — добавил эксперт.
Председатель АВК отметил, что кинотеатры столкнулись с проблемами нехватки персонала и колоссального роста зарплат.
«Средняя зарплата по стране сегодня колеблется на уровне 86-87 тысяч рублей, такой фонд оплаты труда может себе позволить лишь очень небольшая часть московских кинотеатров. Даже региональные кинотеатры должны тратить на оплату труда 1-1,2 млн рублей в месяц при среднем обороте 2,5 млн рублей. Опыт последних лет показывает, что с октября по март кинотеатры зарабатывают деньги, а в течение оставшегося полугода вынуждены тратить средства, которые им удалось накопить. Летом они пытаются сократить издержки, в частности, расходы на рекламу, расходы на ремонт и так далее», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Воронков отметил, что стоимость аренды для кинотеатров в небольших городах в летний период может опускаться до минимальных значений.
«Зарплата и аренда для среднестатистического кинотеатра держатся примерно на одном уровне. Однако есть московские кинотеатры, для которых арендные платежи составляют около 4 млн рублей в месяц, а максимальный фонд оплаты труда — 2,5 млн рублей. Если же мы берем регионы, где кинотеатр — необходимая точка для торгового центра, то аренда кинотеатра площадью, например, 2000 квадратных метров может опускаться до 500-600 тысяч рублей в летний период. В этом случае фонд оплаты труда размером в 1 млн рублей, конечно, более существенен. На содержание кинотеатра уходит от 200 тысяч рублей, кроме того, около 200 тысяч рублей тратится на рекламу», — подытожил он.
Ранее Воронков заявил, что если в России примут аналог белорусского закона о показе фильмов из недружественных стран, то больше не будет ситуаций, когда сборы неофициального проката превышают официальный.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Финляндия проведет учения в сентябре, в том числе у границ Россией
- СМИ: Пенсионерка из Москвы вызвала скорую из-за неработающего YouTube
- Умер академик РАН Валерий Сергиенко
- Познер назвал Донахью близким другом и выдающимся журналистом
- Белгородские власти ограничат въезд еще в пять населенных пунктов
- Путин назначил нового главу Фонда перспективных исследований
- Жителям Курской области предложили проголосовать досрочно на выборах губернатора
- Хэмилтон: Я вырезал из сценария фильма о «Формуле 1» откровенную ерунду
- Десять посетителей колеса обозрения в Москве были заблокированы около часа
- Путин пригласил президента Ирана на саммит БРИКС в Казани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru