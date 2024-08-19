«Без коллапса осенью!»: В АВК назвали условие годовых сборов в 43 млрд рублей

Собеседник НСН отметил, что точка безубыточности для кинотеатров составляет 54-60 млрд рублей, и объяснил, из чего она складывается.

«Есть фиксированные расходы с продажи билета: вы обязаны заплатить 50% дистрибьюторам, вы обязаны заплатить до 3% Российскому авторскому обществу. Порядка 12-15% от оборота следует выплатить торговому центру при условии, что есть фильмы. Если же выручки нет, то кинотеатр вносит фиксированный платеж, который может доходить до 25-30% от стоимости билетов. При расчете точки безубыточности мы предполагали, что выйдем на уровень 126 млн посетителей в 2024 году», — добавил эксперт.

Председатель АВК отметил, что кинотеатры столкнулись с проблемами нехватки персонала и колоссального роста зарплат.

«Средняя зарплата по стране сегодня колеблется на уровне 86-87 тысяч рублей, такой фонд оплаты труда может себе позволить лишь очень небольшая часть московских кинотеатров. Даже региональные кинотеатры должны тратить на оплату труда 1-1,2 млн рублей в месяц при среднем обороте 2,5 млн рублей. Опыт последних лет показывает, что с октября по март кинотеатры зарабатывают деньги, а в течение оставшегося полугода вынуждены тратить средства, которые им удалось накопить. Летом они пытаются сократить издержки, в частности, расходы на рекламу, расходы на ремонт и так далее», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение Воронков отметил, что стоимость аренды для кинотеатров в небольших городах в летний период может опускаться до минимальных значений.

«Зарплата и аренда для среднестатистического кинотеатра держатся примерно на одном уровне. Однако есть московские кинотеатры, для которых арендные платежи составляют около 4 млн рублей в месяц, а максимальный фонд оплаты труда — 2,5 млн рублей. Если же мы берем регионы, где кинотеатр — необходимая точка для торгового центра, то аренда кинотеатра площадью, например, 2000 квадратных метров может опускаться до 500-600 тысяч рублей в летний период. В этом случае фонд оплаты труда размером в 1 млн рублей, конечно, более существенен. На содержание кинотеатра уходит от 200 тысяч рублей, кроме того, около 200 тысяч рублей тратится на рекламу», — подытожил он.

Ранее Воронков заявил, что если в России примут аналог белорусского закона о показе фильмов из недружественных стран, то больше не будет ситуаций, когда сборы неофициального проката превышают официальный.

