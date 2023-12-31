«Без истерик!»: Никита Высоцкий предложил оставить «всю дрянь» в уходящем году

Новый год - это наш главный праздник, который обязательно надо отмечать, верить в лучшее и дарить близким подарки, сказал в эфире НСН Никита Высоцкий.

Сын Владимира Высоцкого, актер Никита Высоцкий в интервью НСН подвел итоги 2023 года и пожелал россиянам быть внимательными друг к другу.

«Мирного неба над головой!»: Лоза пожелал, чтобы мир стал добрее в 2024 году
«Я бы пожелал всем быть спокойными, обходиться без истерик, потому что общая ситуация в стране очень непростая, а в таких случаях есть всегда люди, которые начинают фонтанировать по принципу: «Шеф, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!» Желаю быть повнимательнее друг к другу, хорошо делать свою работу и верить все будет хорошо. По возможности, дружить, любить, радоваться. Перед Новым годом мы верим, что вся дрянь останется в старом году, будет только хорошее и я всех поздравляю с наступающим. Считаю, что это главный наш праздник, надо отмечать, дарить детям и близким подарки», - сказал Высоцкий.

Он также отметил, что много работал в 2023 году, и в этом плане ему не было тяжело.

«Мне уже много лет и я меряю жизнь не годами, а десятилетиями. Я не считаю, что для меня что-то в 2023 году было тяжелое. Я довольно много работал, не всегда одинаково успешно, но, тем не менее, я и снимал, и репетировал, ставил, преподавал, работал в музее. Есть наша общая судьба, история и проблемы, но что о них говорить, о них и так все знают», - заключил собеседник НСН.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался «Радиоточке НСН», что уходящий 2023 год изменил его жизнь, философию и мировоззрение.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Новый ГодНикита Высоцкий

Горячие новости

Все новости

партнеры