«Самая неудачная реформа!» МВД раскритиковали за общественников на экзамене на автоправа

«Это какая-то бессмысленная возня. Глупостей понапридумывали кучу, на самом деле. Четких правил до сих пор нет. Ну общественник – пусть будет общественник. Можно целый митинг собрать – зачем? Не вижу в этом ни малейшего смысла. Чтобы проверить инспектора – так у него видеорегистратор, который записывает все действия водителя и инспектора. Из самых неудачных реформ в России, а они у нас все неудачные, самая неудачная - реформа подготовки водителей и сдачи экзамена», - сказал Осипов.

По его словам, претензии к экзаменатору есть у большинства начинающих водителей. «А сдают экзамен либо идеальные водители, что бывает редко, либо те, кто сумел договориться. Мы же понимаем, о чем речь идет», - сказал автоэксперт.

Он также выразил свое недоумение по поводу того, кто будет этим общественником и какими профессиональными качествами в контексте подготовки водителей он будет обладать.

«Он профессионал или нет? Он понимает что-нибудь в методике сдачи экзамена на права или нет?» - задается вопросами Осипов.

Ранее Осипов в эфире НСН заявил, что не видит проблемы в праве управления автомобилем с 16 лет и поддержал идею МВД дать допуск к экзаменам на права с 16 лет, изменения вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

