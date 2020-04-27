«Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате

Фотографии участников Великой Отечественной войны будут транслироваться на 200 медиаэкранах российской столицы, а также на портале «Бессмертного полка России» и online-кинотеатре ОККО.



Амельченкова отметила, что любой желающий сможет отправить фотографию своего фронтовика на одну из партнерских площадок. В свою очередь «Волонтеры Победы» обработают все полученные изображения, после чего они попадут на экраны 9 мая.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Бессмертный полк», военный парад, встречи с ветеранами и другие значимые патриотические мероприятия обязательно состоятся после окончания эпидемии коронавируса.

