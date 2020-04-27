«Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате

В связи с пандемией коронавируса акция «Бессмертный полк» в 2020 году будет проведена в онлайн-режиме. Об этом РИА Новости сообщила руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Обстоятельства сегодня выше нас». Никас Сафронов о Параде Победы

Фотографии участников Великой Отечественной войны будут транслироваться на 200 медиаэкранах российской столицы, а также на портале «Бессмертного полка России» и online-кинотеатре ОККО.

Амельченкова отметила, что любой желающий сможет отправить фотографию своего фронтовика на одну из партнерских площадок. В свою очередь «Волонтеры Победы» обработают все полученные изображения, после чего они попадут на экраны 9 мая.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Бессмертный полк», военный парад, встречи с ветеранами и другие значимые патриотические мероприятия обязательно состоятся после окончания эпидемии коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:Бессмертный ПолкДень Победы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры