«Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате
В связи с пандемией коронавируса акция «Бессмертный полк» в 2020 году будет проведена в онлайн-режиме. Об этом РИА Новости сообщила руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
Фотографии участников Великой Отечественной войны будут транслироваться на 200 медиаэкранах российской столицы, а также на портале «Бессмертного полка России» и online-кинотеатре ОККО.
Амельченкова отметила, что любой желающий сможет отправить фотографию своего фронтовика на одну из партнерских площадок. В свою очередь «Волонтеры Победы» обработают все полученные изображения, после чего они попадут на экраны 9 мая.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Бессмертный полк», военный парад, встречи с ветеранами и другие значимые патриотические мероприятия обязательно состоятся после окончания эпидемии коронавируса.
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