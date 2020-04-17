«Обстоятельства сегодня выше нас». Никас Сафронов о Параде Победы

Никас Сафронов : «Теперь мы знаем, какие профессии будут востребованы в новом времени. Видимо, продюсеров реалити-шоу и сериалов не хватает. Конечно, есть люди, теряющие профессию в период коронавируса. Но сейчас есть возможность освоить новую профессию, осуществить свою мечту, на которую ты никак не решался. Я, например, начал изучать итальянский язык. Наконец оформил книгу Гафту с его эпиграммами. Если он раньше писал стихи на мои картины, то сегодня я нарисовал Миронова, Райкина, Раневскую и других. Вот у нас скоро выйдет новая книга. Поэтому нужно подумать и, возможно, освоить новое», – советует Никас Сафронов в эфире НСН.

