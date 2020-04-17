«Обстоятельства сегодня выше нас». Никас Сафронов о Параде Победы
Художник Никас Сафронов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Путин перенес Парад Победы
Президент России Владимир Путин перенес Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса с девятого мая на более поздний срок.
Никас Сафронов : «Это совершенно разумно, обстоятельства сегодня выше нас. День Победы мы можем отметить и позже, заодно, может и победу над коронавирусом, но в наших сердцах этот день всегда 9 мая. Наша память не оскудела, и мы всегда помним героев нашей страны, наших дедов и отцов. Путин сказал главное, что в 2020 году этот праздник будет отмечаться. Мы победим коронавирус так же, как мы победили в 1945 году. Наш народ силен», – отмечает в беседе с НСН Никас Сафронов.
Макрон уверен, что Нотр-Дам восстановят в срок
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что восстановить Нотр-Дам после пожара по-прежнему возможно за ближайшие пять лет. Хотя сейчас работы приостановлены из-за пандемии.
Никас Сафронов : «Восстановление Нотр-Дама – это дело не только Франции, но и всего мира. Сейчас есть мировой фонд, куда стекаются деньги, которые многие жертвуют на восстановление. Несколько дней назад исполнился ровно год с того момента, как он сгорел. И в этот день молчавшие колокола зазвонили, и тысячи парижан зааплодировали и плакали», – рассказывает он слушателям НСН.
Шнуров намерен стать продюсером сериалов и реалити-шоу
Музыкант Сергей Шнуров посоветовал своим коллегам из-за сложившейся ситуации в стране начать осваивать новые профессии. Сам же он намерен стать продюсером сериалов и реалити-шоу.
Никас Сафронов : «Теперь мы знаем, какие профессии будут востребованы в новом времени. Видимо, продюсеров реалити-шоу и сериалов не хватает. Конечно, есть люди, теряющие профессию в период коронавируса. Но сейчас есть возможность освоить новую профессию, осуществить свою мечту, на которую ты никак не решался. Я, например, начал изучать итальянский язык. Наконец оформил книгу Гафту с его эпиграммами. Если он раньше писал стихи на мои картины, то сегодня я нарисовал Миронова, Райкина, Раневскую и других. Вот у нас скоро выйдет новая книга. Поэтому нужно подумать и, возможно, освоить новое», – советует Никас Сафронов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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