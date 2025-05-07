«Бессмертный полк» прошел в столице Индии Нью-Дели

Утверждается, что на шествие собралось несколько сотен человек. Среди участников был посол России в стране Денис Алипов. После торжественного марша была проведена церемония открытия мемориальной доски в честь награжденных советскими орденами и медалями индийцев.

Акция «Бессмертный полк» традиционно проводится не только в России, но и за рубежом. В этом году она уже состоялась в Сеуле, Вашингтоне, Пекине, Сиднее, Риме и в Амстердаме. В Индии вспоминают ветеранов таким образом и в других крупных городах страны. Среди них Ченнаи, Мумбаи и Калькутта.

Ранее в России началась всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн», напоминает НСН.

