«Бессмертный полк» прошел в столице Индии Нью-Дели
Акция памяти солдат и офицеров, воевавших против нацизма, «Бессмертный полк» прошла в столице Индии Нью-Дели. Об этом сообщают РИА Новости.
Утверждается, что на шествие собралось несколько сотен человек. Среди участников был посол России в стране Денис Алипов. После торжественного марша была проведена церемония открытия мемориальной доски в честь награжденных советскими орденами и медалями индийцев.
Акция «Бессмертный полк» традиционно проводится не только в России, но и за рубежом. В этом году она уже состоялась в Сеуле, Вашингтоне, Пекине, Сиднее, Риме и в Амстердаме. В Индии вспоминают ветеранов таким образом и в других крупных городах страны. Среди них Ченнаи, Мумбаи и Калькутта.
Ранее в России началась всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн», напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мобильный интернет ограничили в Ярославской области из-за угрозы БПЛА
- Росавиация временно закрыла аэропорт Кирова
- Володин напомнил, что банки не имеют права менять условия пользования счетами
- «Бессмертный полк» прошел в столице Индии Нью-Дели
- Пакистан обвинил Индию в атаке на ГЭС в Кашмире
- В Саранске отменили занятия в учебных заведениях из угрозы БПЛА
- В Барнауле задержали иностранца при попытке поджечь кафедральный собор
- В Нерюнгри потушили пожар на угольной фабрике
- Госдума обратилась к Мишустину из-за дорогой картошки
- СМИ: Москва готовится ударить «Орешником» по Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru