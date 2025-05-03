В Пекине прошла акция «Бессмертный полк»
Акция «Бессмертный полк» состоялась в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.
В шествии приняли участие более 1,2 тысячи человек из России и стран СНГ, потомки советских и китайских воинов, сражавшихся на континенте. Участвующие в акции прошли по территории посольства России в Китае с портретами своих героев и красными знаменами под песни военных лет. Колонну возглавил посол РФ в КНР Игорь Моргулов, который прошел в составе «Бессмертного полка» с портретом своего отца.
Как пишет РИА Новости, участие в шествии приняла с том числе группа жителей Томска, специально приехавших в Китай. Россияне прибыли, чтобы почтить память своих героев, которые воевали за освобождение КНР.
Ранее сопредседатель Центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева рассказала, что шествие 9 мая в России пройдет в смешанном формате.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru