В России стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн»

По его словам, в акции могут принять участие жители любого региона России, а также отмечающие День Победы за рубежом.

«Не везде будет возможность провести традиционное шествие, и для кого-то онлайн-формат даст возможность почтить память своего семейного героя», - объяснил он.

Макаров добавил, что онлайн-акция будет транслироваться на различных ресурсах.

Ранее сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка РФ Елена Цунаева заявила, что в 2025 году акция пройдёт как в очном формате, так и в смешанном виде, пишет «Свободная пресса».

