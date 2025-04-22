В России стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн»

В России началась всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн». Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка РФ Сергей Макаров.

Беглов заявил, что «Бессмертный полк» вернется на улицы Петербурга

По его словам, в акции могут принять участие жители любого региона России, а также отмечающие День Победы за рубежом.

«Не везде будет возможность провести традиционное шествие, и для кого-то онлайн-формат даст возможность почтить память своего семейного героя», - объяснил он.

Макаров добавил, что онлайн-акция будет транслироваться на различных ресурсах.

Ранее сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка РФ Елена Цунаева заявила, что в 2025 году акция пройдёт как в очном формате, так и в смешанном виде, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: Андрей Каспришин//РИА Новости
ТЕГИ:День ПобедыРоссияОнлайнБессмертный Полк

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