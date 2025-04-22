В России стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн»
В России началась всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн». Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка РФ Сергей Макаров.
По его словам, в акции могут принять участие жители любого региона России, а также отмечающие День Победы за рубежом.
«Не везде будет возможность провести традиционное шествие, и для кого-то онлайн-формат даст возможность почтить память своего семейного героя», - объяснил он.
Макаров добавил, что онлайн-акция будет транслироваться на различных ресурсах.
Ранее сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка РФ Елена Цунаева заявила, что в 2025 году акция пройдёт как в очном формате, так и в смешанном виде, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Музыка Рахманинова возглавила чарт британской радиостанции
- Марианна Максимовская стала гендиректором «VK Видео»
- Депутат Драпеко назвала Церетели эпохой в искусстве
- В России стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн»
- Хинштейн: Церетели подготовил проект медали за освобождение Суджи
- Почта России: Ремонт всех почтовых отделений закончится к 2253 году
- В Минэнерго назвали регионы, где могут запретить майнинг
- Россияне скупили 22 миллиона препаратов от аллергии за I квартал 2025 года
- Путин пригласил султана Омана на саммит РФ с арабскими странами
- «Ушла эпоха»: Никас Сафронов о смерти Зураба Церетели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru