В России на реализацию нацпроекта «Кадры» направят 116 млрд рублей

Почти 116 млрд рублей из федерального бюджета направят на реализацию национального проекта «Кадры» за шесть лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на презентации нацпроекта.

«На предстоящие шесть лет... планируется направить 113 млрд рублей, в целом - 116 млрд рублей. Основные расходы - федеральный бюджет, основная цель - создание новой модели управления кадровым обеспечением», - рассказала зампред правительства.

По словам Голиковой, потребность экономики РФ в кадрах к 2030 году составит 3,1 млн человек по отношению к 2022-му, дополнительно необходимо вовлечь в экономику около 800 тысяч человек. При этом до 2030-го необходимо заместить из-за выхода на пенсию еще 10,1 млн россиян. Общая оценка замещения и вовлечения в экономику РФ составляет 10,9 млн человек.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минтруд активнее решать проблему с нехваткой кадров на рынке труда, напоминает РЕН ТВ.

