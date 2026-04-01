Дерипаска отреагировал на критику идеи шестидневной рабочей недели

Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал реакцию на свое предложение ввести шестидневную рабочую неделю с графиком с 08:00 до 20:00. В своем Telegram-канале он написал, что услышал критику, добавив: «Работа не волк, в лес не убежит».

Ранее предприниматель объяснял инициативу необходимостью ускоренного прохождения «глубокой трансформации», с которой, по его мнению, столкнулась Россия и мир в 2026 году. Он указывал, что в условиях ограниченных ресурсов стране следует опираться на готовность общества больше работать, предлагая переход к новому графику.

Идея вызвала критику со стороны депутатов. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков назвал ее несвоевременной на фоне текущих экономических условий и уровня жизни населения. По его мнению, повышение эффективности достигается за счет технологий и оптимизации, а не увеличения продолжительности рабочего времени.

Замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев также выступил против инициативы, заявив, что она противоречит курсу на рост производительности труда и экономики высоких зарплат. По его словам, предложенный подход предполагает увеличение нагрузки на работников вместо повышения эффективности, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
