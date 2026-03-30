Поможем Дерипаске? Экс-министр экономики высмеял 12-часовую рабочую шестидневку
Россияне взбунтуются против предложенной Олегом Дерипаской шестидневной рабочей недели, сказал НСН Андрей Нечаев.
Предложенный бизнесменом Олегом Дерипаской переход на двенадцатичасовой рабочий день с одним выходным в неделю поможет разве что самому Дерипаске — все остальные воспримут такую реформу негативно. Об этом НСН рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Дерипаска, чье состояние, по данным Forbes, за 2025 год выросло на 3,5 млрд долларов США (85%) до 7,6 млрд долларов, предложил россиянам в своем Telegram-канале перейти на график «с восьми до восьми» с понедельника по субботу, чтобы пройти трансформацию и преодолеть экономический кризис в стране. Нечаев усомнился в инициативе.
«Все зависит от того, какие задачи ставит перед собой экономика: помочь Дерипаске или остальным россиянам. Если помочь россиянам, то увеличение рабочего времени будет воспринято явно негативно, хотя, наверное, ВВП это слегка повысит. Но возникает вопрос, зачем мы это делаем: чтобы россиянам жилось лучше или для чего-то другого», — сказал он.
В свою очередь руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил, что некоторые россияне готовы работать больше, однако количество переработок ограничено трудовым законодательством. Такие ограничения, по его мнению, заставляют работодателей нарушать закон и нанимать людей нелегально.
«Работать по 12 часов можно, но не более 180 часов в месяц. В противном случае каждый последующий час должен рассматриваться как переработка, которая, согласно Трудовому кодексу РФ, оплачивается не менее чем в полуторном размере за первые два часа переработки, не менее чем в двойном размере — за последующие часы. Более того, переработка не должна официально превышать 120 часов в год. Даже если этот лимит поднимут вдвое, проблему это не решит. Чтобы выйти из ситуации, работодатели вынуждены принимать на работу людей нелегально. А незаконное трудоустройство часто приводит к скандалам и балагану, создается “серый” рынок занятости. Надо дать людям возможность работать столько, сколько они хотят, позволить им реализовать себя», — сказал Мурадян.
Тем временем глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил в интервью РИА Новости, что вопрос перехода на шестидневную рабочую неделю в Госдуме не обсуждается, законопроектов на эту тему нет.
В свою очередь заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал идею Дерипаски о переходе на шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день для ряда отраслей экономики, однако добавил, что такой переход должен быть обоснован. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
- Поможем Дерипаске? Экс-министр экономики высмеял 12-часовую рабочую шестидневку
