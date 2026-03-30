Предложенный бизнесменом Олегом Дерипаской переход на двенадцатичасовой рабочий день с одним выходным в неделю поможет разве что самому Дерипаске — все остальные воспримут такую реформу негативно. Об этом НСН рассказал экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Дерипаска, чье состояние, по данным Forbes, за 2025 год выросло на 3,5 млрд долларов США (85%) до 7,6 млрд долларов, предложил россиянам в своем Telegram-канале перейти на график «с восьми до восьми» с понедельника по субботу, чтобы пройти трансформацию и преодолеть экономический кризис в стране. Нечаев усомнился в инициативе.

«Все зависит от того, какие задачи ставит перед собой экономика: помочь Дерипаске или остальным россиянам. Если помочь россиянам, то увеличение рабочего времени будет воспринято явно негативно, хотя, наверное, ВВП это слегка повысит. Но возникает вопрос, зачем мы это делаем: чтобы россиянам жилось лучше или для чего-то другого», — сказал он.