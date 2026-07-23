ЦИК завершил регистрацию списков парламентских партий на выборах в Госдуму
Центризбирком (ЦИК) РФ завершил регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова.
Уточняется, что речь идёт о пяти парламентских партиях. В частности, в федеральный список кандидатов от КПРФ вошло 329 человек, от партии «Новые люди» - 297 человек, от партии «Единая Россия» - 390 человек.
Кроме того, были зарегистрированы списки от ЛПДР (246 человек) и «Справедливой России» (260 человек).
Выборы депутатов Госдумы пройдут в РФ с 18 по 20 сентября. Как ранее заявила Памфилова, на них враги России готовят провокации и диверсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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