В Минобороны подтвердили крушение учебно-боевого самолёта в Подмосковье

Учебно-боевой самолёт потерпел крушение в Московской области. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает RT.

Глава Иркутской области назвал предварительную причину крушения Ту-22М3

В военном ведомстве рассказали, что причиной инцидента, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

«Лётчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Борт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полёт проходил без боекомплекта.

Ранее в Минобороны заявили о крушении самолёта Су-30 в Крыму при выполнении планового учебно-тренировочного полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:ВКС РФПроисшествияМинобороны РФКрушение Самолёта

Горячие новости

Все новости

партнеры