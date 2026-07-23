В Минобороны подтвердили крушение учебно-боевого самолёта в Подмосковье

В военном ведомстве рассказали, что причиной инцидента, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

«Лётчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Борт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полёт проходил без боекомплекта.

Ранее в Минобороны заявили о крушении самолёта Су-30 в Крыму при выполнении планового учебно-тренировочного полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

