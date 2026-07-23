Союз пенсионеров объяснил востребованность граждан от 60 лет для экономики

По его словам, вакансий для людей старшего возраста достаточно — этому способствует нехватка квалифицированных кадров, а сами пенсионеры традиционно ассоциируются с такими качествами, как рассудительность, дисциплина и ответственность.

«Количество вакансий, которые сейчас предлагаются пенсионерам, достаточно велико. Это связано с ситуацией на рынке труда и нехваткой квалифицированной рабочей силы — а именно с людьми старшего возраста всегда ассоциировался высокий уровень квалификации. Спокойствие, рассудительность, дисциплина, ответственность — эти качества всегда были дополнительным вкладом в развитие экономики. Дискриминация существует, но она не всегда связана с личностными установками работодателей. Зачастую сам характер работы создаёт барьеры. Посмотрите на распределение средней заработной платы по стране. Например, самые высокие зарплаты — в финансовом секторе. Там представлены суперсовременные специальности, освоить которые пенсионерам бывает непросто», — добавил Рязанский.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН рассказала о динамике занятости пенсионеров в российской экономике и назвала ключевые факторы, которые влияют на их решение продолжать трудовую деятельность.

