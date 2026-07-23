Союз пенсионеров объяснил востребованность граждан от 60 лет для экономики

Вакансий для людей старшего возраста достаточно — этому способствует нехватка квалифицированных кадров, а сами пенсионеры традиционно ассоциируются с такими качествами, как рассудительность, дисциплина и ответственность, сказал НСН Валерий Рязанский.

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в пресс-центре НСН назвал ключевые причины, по которым пенсионеры продолжают трудиться. Среди них — не только стремление оставаться социально и физически активными, но и экономические факторы.

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«Пенсионеры стали чаще работать по нескольким причинам. Основная — желание оставаться активными. Не менее важная причина — падение доходов в семье. Безусловно, на ситуацию влияют и недостаточные компенсационные выплаты: пенсии не позволяют компенсировать рост инфляции и удорожание жизни. У пенсионеров инфляция особенная: это и продуктовая, и медицинская, и жилищная инфляция. Последняя бьёт по карману пенсионера сильнее всего. Известно, что до законодательных изменений 2018 года работающих пенсионеров было значительно больше — почти 25 миллионов. Сейчас их чуть больше семи миллионов. Те ожидания, которые были заложены в 2018 году, не оправдались в том виде, в котором их обещали. Планировалось, что средняя трудовая пенсия по старости составит 2–2,5 прожиточных минимума пенсионера», — сказал собеседник НСН.
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По его словам, вакансий для людей старшего возраста достаточно — этому способствует нехватка квалифицированных кадров, а сами пенсионеры традиционно ассоциируются с такими качествами, как рассудительность, дисциплина и ответственность.

«Количество вакансий, которые сейчас предлагаются пенсионерам, достаточно велико. Это связано с ситуацией на рынке труда и нехваткой квалифицированной рабочей силы — а именно с людьми старшего возраста всегда ассоциировался высокий уровень квалификации. Спокойствие, рассудительность, дисциплина, ответственность — эти качества всегда были дополнительным вкладом в развитие экономики. Дискриминация существует, но она не всегда связана с личностными установками работодателей. Зачастую сам характер работы создаёт барьеры. Посмотрите на распределение средней заработной платы по стране. Например, самые высокие зарплаты — в финансовом секторе. Там представлены суперсовременные специальности, освоить которые пенсионерам бывает непросто», — добавил Рязанский.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН рассказала о динамике занятости пенсионеров в российской экономике и назвала ключевые факторы, которые влияют на их решение продолжать трудовую деятельность.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
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