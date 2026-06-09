Бессараб призвала усилить поддержку семей при сокращении возможностей маткапитала
Если маткапитал нельзя будет направить на получение ежемесячной выплаты на ребенка, необходимо оказать семьям с детьми дополнительную поддержку, сказала НСН Светлана Бессараб.
Материнский капитал дает возможность приобрести что-то капитальное, но также важен механизм, который бы помогал семьям с детьми закрывать текущие нужды, заявила в беседе с НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Минтруд предлагает запретить использовать материнский капитал на получение ежемесячной выплаты на ребенка и оплату платных образовательных услуг, сообщает «Московская перспектива». Уточняется, что в ведомстве озабочены тем, что в 2026 маткапитал на покупку жилья направляли лишь в 18,8% случаев. Бессараб отметила, что позицию Минтруда можно понять.
«Позицию Минтруда вполне можно оправдать, поскольку здесь главная задача – дать возможность семье приобрести что-то капитальное. Например, приобрести первое жилье. Я могу согласиться и с родительской стороной: если сейчас семья нуждается, то может получать единое пособие на ребенка. Но это своего рода быстрая растрата средств, которые могли бы стать основой для более серьезной покупки. Можно поддержать Минтруд, но нужно также учитывать потребности семей с детьми. Если они являются нуждающимися, значит, нужно пересматривать показатели поддержки в рамках единого пособия. Надо чем-то покрыть потребность семей», - сказала она.
По ее словам, отдельные регионы России сегодня уже предоставляют семьям с детьми дополнительную выплату.
«В отдельных регионах существуют положительные практики. Субъекты РФ выплачивают региональный семейный капитал. К примеру, Краснодарский край выплачивает на третьего ребенка и с этого года на всех последующих детей. Это логично, ведь мы поддерживаем многодетность, но перестаем выплачивать маткапитал уже на третьем ребенке. Важно, чтобы регион поддержал и обеспечил каждого ребенка соответствующей поддержкой. Региональные капиталы уже можно направить на медицинские услуги для ребенка и его матери. Это очень важно, потому что, как бы мы ни старались, помочь всем больным деткам через фонд «Круг добра», не всегда это получается сделать быстро. Часто это колоссальные суммы. Если есть потребность в обеспечении платными медицинскими услугами, то было бы правильно закрыть ее при контроле государства», - объяснила она.
Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая отметила, что сегодня в семьях дети рождаются позже, чем в прежние времена, при этом многие бабушки продолжают работу и не всегда могут уделять младшему поколению достаточно времени. По ее словам, бабушкин или дедушкин капитал поможет укрепить связь между поколениями и сделает семьи «не только многодетными, но и многопоколенными», напоминает «Радиоточка НСН».
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