По ее словам, отдельные регионы России сегодня уже предоставляют семьям с детьми дополнительную выплату.

«В отдельных регионах существуют положительные практики. Субъекты РФ выплачивают региональный семейный капитал. К примеру, Краснодарский край выплачивает на третьего ребенка и с этого года на всех последующих детей. Это логично, ведь мы поддерживаем многодетность, но перестаем выплачивать маткапитал уже на третьем ребенке. Важно, чтобы регион поддержал и обеспечил каждого ребенка соответствующей поддержкой. Региональные капиталы уже можно направить на медицинские услуги для ребенка и его матери. Это очень важно, потому что, как бы мы ни старались, помочь всем больным деткам через фонд «Круг добра», не всегда это получается сделать быстро. Часто это колоссальные суммы. Если есть потребность в обеспечении платными медицинскими услугами, то было бы правильно закрыть ее при контроле государства», - объяснила она.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая отметила, что сегодня в семьях дети рождаются позже, чем в прежние времена, при этом многие бабушки продолжают работу и не всегда могут уделять младшему поколению достаточно времени. По ее словам, бабушкин или дедушкин капитал поможет укрепить связь между поколениями и сделает семьи «не только многодетными, но и многопоколенными», напоминает «Радиоточка НСН».

