Россиянам рассказали, куда можно направить маткапитал в 2026 году

По его словам, также маткапитал можно потратить на образование детей, ежемесячную выплату до достижение ребёнком возраста лет, формирование пенсионных накоплений.

Кроме того, направить выплату россияне могут на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Балынин отметил, что средства маткапитала можно использовать не только по одному направлению, но и распределить по нескольким.

«Любые предложения об обналичивании маткапитала являются незаконными», – заключил эксперт.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что маткапитал на первого ребёнка с 1 февраля вырос на 5,6% - почти до 730 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».