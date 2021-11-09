Бессараб: Пенсии для людей с бессрочной инвалидностью не прекращаются

Людям с бессрочной инвалидностью теперь не нужно проходить ежегодное медицинское переосвидетельствование для получения пенсии, как это было раньше. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили при каких обстоятельствах временно прекращается выплата пенсий россиянам. Так, она может приостановиться при неполучении гражданином положенной суммы в течение полугода, своевременном не подтверждении инвалидности, а в случае пенсии по потере кормильца – при наступлении совершеннолетия получателя. При этом, если студент своевременно предупредит о том, что поступил на очное отделение в вуз, выплаты сохранятся до его 23-летия.

Иностранные граждане или лица без гражданства также не смогут получать пенсию после истечения срока действия вида на жительство, но, по словам Бессараб, сначала выплаты приостановятся, а после предоставления необходимых документов – возобновятся.

При этом она отметила, что ограничения не затрагивают людей, чья инвалидность не оспаривается, например, потерявших один из органов.

«Сегодня уже не стоит вопрос как десять лет назад, как в 90-х годах, когда человек, оставшийся без ноги, должен был каждый год ходить на переосвидетельствование, хотя было совершенно понятно, то у него не вырастет новый орган. Сегодня, если справка об инвалидности бессрочная, такая процедура не нужна», - отметила депутат.

При этом она подчеркнула, что иногда, после прохождения реабилитации инвалидность можно аннулировать, когда человек становится трудоспособным. В таком случае требуется справка о медицинском переосвидетельствовании.

«Сегодня государство делает все возможное для того, чтобы эту справку можно было получить без большой потери времени и других ресурсов», - добавила Бессараб.