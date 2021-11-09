Бессараб: Пенсии для людей с бессрочной инвалидностью не прекращаются
Депутат Госдумы заявила «Радиоточке НСН», что иногда пенсии по ошибке продолжают получать даже после потери получателя.
Людям с бессрочной инвалидностью теперь не нужно проходить ежегодное медицинское переосвидетельствование для получения пенсии, как это было раньше. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Ранее в Пенсионном фонде объяснили при каких обстоятельствах временно прекращается выплата пенсий россиянам. Так, она может приостановиться при неполучении гражданином положенной суммы в течение полугода, своевременном не подтверждении инвалидности, а в случае пенсии по потере кормильца – при наступлении совершеннолетия получателя. При этом, если студент своевременно предупредит о том, что поступил на очное отделение в вуз, выплаты сохранятся до его 23-летия.
Иностранные граждане или лица без гражданства также не смогут получать пенсию после истечения срока действия вида на жительство, но, по словам Бессараб, сначала выплаты приостановятся, а после предоставления необходимых документов – возобновятся.
При этом она отметила, что ограничения не затрагивают людей, чья инвалидность не оспаривается, например, потерявших один из органов.
«Сегодня уже не стоит вопрос как десять лет назад, как в 90-х годах, когда человек, оставшийся без ноги, должен был каждый год ходить на переосвидетельствование, хотя было совершенно понятно, то у него не вырастет новый орган. Сегодня, если справка об инвалидности бессрочная, такая процедура не нужна», - отметила депутат.
При этом она подчеркнула, что иногда, после прохождения реабилитации инвалидность можно аннулировать, когда человек становится трудоспособным. В таком случае требуется справка о медицинском переосвидетельствовании.
«Сегодня государство делает все возможное для того, чтобы эту справку можно было получить без большой потери времени и других ресурсов», - добавила Бессараб.
Она подчеркнула, что иногда своевременное непредоставление документов лишает возможности получения пенсии.
«Но с другой стороны мы сталкиваемся с такими проблемами, когда по каким-то причинам люди не предупреждают сразу соответствующие органы, например, о потере пенсионера-члена семьи и продолжают получать за него пенсию. В этом случае Пенсионный фонд, конечно, осуществит контроль и, безусловно, приостановит выплаты», - заключила Бессараб.
Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также отмечал, что в течение полугода пенсию можно восстановить, если предоставить ПФР необходимые документы.
Ранее в Росстате заявили, что в сентябре пенсии сократились на 1,8% в годовом выражении.
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