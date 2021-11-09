В России предложили выплачивать новорожденным до 100 тысяч рублей
Меры поддержки для новорожденных россиян необходимо расширять, поэтому им можно переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин рассказал телеканалу RT.
Он подтвердил, что уже существующие выплаты положительно стимулируют демографию в России, но для ее увеличения необходимо повысить материальную поддержку несовершеннолетних.
Петунин считает, что в этом поможет создание банковских счетов для новорожденных россиян, на которые будут начисляться средства из федерального бюджета. Молодые граждане смогут воспользоваться этими деньгами после 18 лет.
«В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет», — отметил он.
Социолог также предложил ежегодно равномерно распределять средства, оставшиеся после выплат при рождении ребенка, между несовершеннолетними. Выплаты будут проводиться до наступления 18-летия гражданина.
Петунин добавил, что подобная практика уже существует в некоторых странах, а в России, по его словам, она поможет увеличить «уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей и станет хорошим стимулом для повышения рождаемости в стране».
По данным Министерства финансов РФ, в 2018 и 2019 годах сумма сборов НДПИ составила около 6 триллионов рублей за каждый год. В прошлом году данные налоговые сборы снизились до 3,8 триллионов рублей. При этом за первые десять месяцев текущего года они уже составили более 5,5 триллионов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 400 / сут.
Умерли
248 тыс.+1 190 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+25 582 / сут.
- Кабмин Литвы одобрил введение режима ЧП в районах у границы с Белоруссией
- Депутат Рады Кива: Шанс Зеленского в Путине
- Спасатели эвакуировали моряков с севшего на мель контейнеровоза Rise Shine
- Авторы роликов про «депутата» Наливкина попали под уголовную статью
- СМИ: В Петербурге сотрудник СОБРа погиб при задержании мошенников
- В России предложили выплачивать новорожденным до 100 тысяч рублей
- Байден заявил о выполненном обещании Путину наказать киберпреступников
- В Госдуме предложили протестировать россиян на антитела к COVID-19
- Минюст внес советский фильм о сионистах в список экстремистских материалов
- Лавров заявил о попытках извне ослабить партнерство России и Казахстана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru