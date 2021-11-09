В России предложили выплачивать новорожденным до 100 тысяч рублей

Меры поддержки для новорожденных россиян необходимо расширять, поэтому им можно переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин рассказал телеканалу RT.

Он подтвердил, что уже существующие выплаты положительно стимулируют демографию в России, но для ее увеличения необходимо повысить материальную поддержку несовершеннолетних.

Петунин считает, что в этом поможет создание банковских счетов для новорожденных россиян, на которые будут начисляться средства из федерального бюджета. Молодые граждане смогут воспользоваться этими деньгами после 18 лет.

«В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорожденный будет получать 100 тысяч рублей на свой счет», — отметил он.