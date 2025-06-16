«Беспросветное будущее»: Волынец объяснила страсть детей к дорогим подаркам
Дети хотят избежать «ипотечной участи», глядя на родителей, при этом 14% молодежи относится к «поколению нет», впавшему в депрессию, сказала в эфире НСН Ирина Волынец.
Желание подростков получить в подарок квартиру или машину связано с сегодняшними реалиями, в которых они не видят перспектив заработать на это своими силами, объяснила в интервью НСН уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Ранее стало известно, что дети состоятельных родителей поколения альфа (до 14 лет) чаще всего просят в подарок деньги (43%) или квартиру (37%). Соответствующее исследование представило агентство РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный ювелирной компанией. Волынец считает, что детей, в частности, пугает перспектива ипотеки.
«Стремление детей к таким материальным, осязаемым и вполне конкретным вещам, как деньги или квартира, понять можно, потому что они являются отражением своих семей, того, что они слышат дома или в школе. В большинстве семей вопрос денег и жилья является приоритетным. Видя, как родители десятилетиями выплачивают ипотеку, ребенок хочет избежать такой невеселой участи, особенно с сегодняшними ставками по ипотеке. Дети думают о будущем», - сказала Волынец.
По ее мнению, бумерам (родившимся в период с 1946 по 1964 годы) было проще приобрести квартиру, а сегодня у молодежи упаднические настроения.
«Если бумерам с жильем было проще, да и другим поколениям, то сейчас при нынешней ставке и ценах на жилье молодежь просто уже не верит в свои силы, в то, что они смогут как-то это приобрести. Если нет богатых родителей, которые могут дать эту базу, настроение у молодежи очень упадническое за редким исключением каких-то суперактивных, которые двигаются вперед вопреки, несмотря ни на что. При этом большая часть – это люди, которые хотели бы жить спокойной обычной жизнью, не все стремятся хватать с неба звезды. Но даже для посредственной жизни у многих нет предпосылок», - отметила детский омбудсмен.
Вместе с тем Волынец указала на «поколение нет».
«У нас сегодня, к сожалению, очень много молодежи является представителями "поколения нет". Для возрастной категории от 14 до 35 лет эта цифра сейчас равна 14%. Именно столько людей этого возраста нигде не учатся, не работают и не планируют себя этим всем обременять. Они живут со своими родителями либо иными родственниками. Им достаточно, чтобы выделили крышу над головой, какое-то питание и чтобы был выход в интернет. Все, больше никаких стремлений, никаких семейных перспектив. Детей они не хотят, каких-то карьерных мечтаний у них нет и работать они не хотят. Почему это происходит? Это депрессивное состояние, потому что они не верят в то, что в этой жизни вообще возможно как-то чего-то добиться. Если их предшественники могли заработать себе на квартиру, получить профессию и жить на эти деньги, то сегодня очень многие молодые люди видят будущее беспросветным, их воля парализуется, и они даже не пытаются что-то с этим сделать. Они говорят "нет" своему будущему, самовыражению и месту в этой мире», - диагностировала собеседница НСН.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал странным и не имеющим отношения к развитию экономики предложение о налогах для неработающих домохозяек и так называемых «мажоров».
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