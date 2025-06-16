Желание подростков получить в подарок квартиру или машину связано с сегодняшними реалиями, в которых они не видят перспектив заработать на это своими силами, объяснила в интервью НСН уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Ранее стало известно, что дети состоятельных родителей поколения альфа (до 14 лет) чаще всего просят в подарок деньги (43%) или квартиру (37%). Соответствующее исследование представило агентство РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный ювелирной компанией. Волынец считает, что детей, в частности, пугает перспектива ипотеки.