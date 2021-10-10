Цискаридзе заявил о вопиющих проблемах с безопасностью в Большом после гибели актера на сцене
Бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе считает, что в учреждении систематически нарушается техника безопасности. Артист убежден, что дело с гибелью актера замнут, пишет kp.ru.
По словам Цискаридзе, он был знаком с погибшим 37-летним актером Евгением Кулешом – он был супругом коллеги танцовщика.
«У меня нет сомнений, что погибшего артиста или какого-нибудь рабочего сцены сделают крайним и дело замнут. Такое мы уже проходили: на открытии театра ведь тоже случилась трагедия, помните? И ее замяли», — напомнил народный артист России.
По словам Цискаридзе, смена декораций – технически сложный процесс, который должны контролировать режиссер-постановщик, а также еще режиссера. Кроме того, на сцене в этот момент артисты не должны находиться.
Цискаридзе подчеркнул, что в Большом «техника безопасности, к сожалению, страдает».
Ранее стало известно о гибели артист мимического ансамбля Большого театра Евгения Кулеша во время показа оперы «Садко». Он попал под декорацию. Удар по голове привел его к гибели до приезда бригады скорой помощи. Инцидент произошел из-за того, что актер не сориентировался на сцене, сообщили очевидцы. В театре заявили, что декорации сработали в штатном режиме. В связи со смертью артиста СК РФ начал проверку.
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