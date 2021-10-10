Цискаридзе заявил о вопиющих проблемах с безопасностью в Большом после гибели актера на сцене

По словам Цискаридзе, он был знаком с погибшим 37-летним актером Евгением Кулешом – он был супругом коллеги танцовщика.

«У меня нет сомнений, что погибшего артиста или какого-нибудь рабочего сцены сделают крайним и дело замнут. Такое мы уже проходили: на открытии театра ведь тоже случилась трагедия, помните? И ее замяли», — напомнил народный артист России.

По словам Цискаридзе, смена декораций – технически сложный процесс, который должны контролировать режиссер-постановщик, а также еще режиссера. Кроме того, на сцене в этот момент артисты не должны находиться.

Цискаридзе подчеркнул, что в Большом «техника безопасности, к сожалению, страдает».

Ранее стало известно о гибели артист мимического ансамбля Большого театра Евгения Кулеша во время показа оперы «Садко». Он попал под декорацию. Удар по голове привел его к гибели до приезда бригады скорой помощи. Инцидент произошел из-за того, что актер не сориентировался на сцене, сообщили очевидцы. В театре заявили, что декорации сработали в штатном режиме. В связи со смертью артиста СК РФ начал проверку.

