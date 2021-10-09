Момент гибели актера Большого театра попал на видео

Момент смены декорации на сцене Большого театра, где во время спектакля погиб 37-летний актер мимического ансамбля Евгений Кулеш, попал на видео. Видео опубликовано в Telegram-канале «Радиоточка НСН»

Прокуратура Москвы также разместила фотографии с места происшествия в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в Большой театр в связи с инцидентом выехала исполняющая обязанности заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина. Прокуратура Москвы взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту гибели артиста, проводимой по данному факту следственными органами.