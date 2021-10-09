Момент гибели актера Большого театра попал на видео
Момент смены декорации на сцене Большого театра, где во время спектакля погиб 37-летний актер мимического ансамбля Евгений Кулеш, попал на видео. Видео опубликовано в Telegram-канале «Радиоточка НСН»
Прокуратура Москвы также разместила фотографии с места происшествия в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в Большой театр в связи с инцидентом выехала исполняющая обязанности заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина. Прокуратура Москвы взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту гибели артиста, проводимой по данному факту следственными органами.
Ранее стало известно, что СК проведет доследственную проверку в связи со смертью актера во время оперы «Садко» в Большом театре.
Известно, что на Евгения Кулеша упала декорация.
Сведения очевидцев разнятся. Одни сообщают, что актер скончался на месте из-за рухнувшей декорации. Другие в соцсетях написали, что актер не успел отойти и попал под опустившуюся декорацию.
Источник ТАСС в правоохранительных органах также подтвердил последнюю версию.
«Вместо того, чтобы пройти вперед – в сторону зрителей, он пошел не в ту сторону и попал под декорацию, которая спускалась сверху», – сказал источник.
Руководство театра остановило спектакль и попросило зрителей покинуть зал. В театре работает полиция и медики скорой помощи.
В Большом театре подтвердили гибель артиста при смене декораций во время оперы «Садко».
Ранее российский актер Николай Лещуков в эфире телеканала НТВ назвал имя убийцы певца Игоря Талькова. Телохранитель певицы Азизы Игорь Малахов убил музыканта, считает артист.
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