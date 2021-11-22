Кукловод и марионетки: Кадырова разозлили критики законопроекта по упоминанию национальности

В свою очередь политик и журналист Максим Шевченко подчеркнул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ нарушает свободу слова.

«Я против того, чтобы на уровне закона указывать журналистам, что им писать, а что не писать, и регламентировать сам дискурс преступников. Тогда не будем упоминать, что Гитлер или Гиммлер были немцами. По логике этого закона, надо не упоминать тех преступников, которые организовали холокост, например. Поэтому я считаю, что это недопустимое вторжение в зону свободы слова и журналистской профессии. Мы же не указываем Рамзану Ахматовичу (главе Чечни Рамзану Кадырову - прим. НСН), как ему управлять Чеченской республикой», - подчеркнул Шевченко.

В своей публикации Кадыров подчеркнул, что в России в этом году было совершено более 1,5 млн преступлений, и большинство из них отнюдь не на совести кавказцев. При этом национальность преступников указывалась очень редко. Глава Чечни предложил делать это каждый раз, чтобы было понимание, кто чаще нарушает закон.

По оценке главы Союза журналистов России, маловероятно, что законодательная инициатива о запрете упоминать национальность правонарушителей повлияет на уровень преступности:

«Пока еще закон не принят, естественно, мы будем изучать ситуацию. Но я уже не раз говорил в интервью, что мы против любых ограничений. Повлияет ли это на уровень безопасности? В данном случае вопрос скорее к юристам и тем, кто изучает статистику преступлений. Не думаю, что это как-то изменит ситуацию».