Кукловод и марионетки: Кадырова разозлили критики законопроекта по упоминанию национальности
Глава Чечни настаивает на принятии закона для сохранения межнационального мира в России.
Наступление анархии в России предрёк глава Чечни Рамзан Кадыров в случае непринятия закона о запрете упоминания в СМИ национальности преступников. Об этом он написал в своём Telegram. Кадыров заявил, что противники законопроекта «получили команды от одних и тех же кураторов». «Соловьев, Попов, Шевченко, Дризе, Меркачева, Затулин, Миронов, вы бы хоть паузу выдержали, чтобы ваше мнение выглядело более естественно», - обратился Кадыров к оппонентам.
Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что эта законодательная инициатива ограничивает работу СМИ.
«Возможно, законопроект и будет принят, но Союз журналистов против любых запрещений. Нас ограничивают в том, что может говорить журналист, только Гражданский и Уголовный кодексы. В данном случае решение принимает сам журналист или редакция, если такая редакционная политика у этого издания. В целом, громко было бы сказано, что это покушение на свободу слова в СМИ, однако это некоторое ограничение свободы слова, это может быть так расценено», - отметил глава СЖР.
В свою очередь политик и журналист Максим Шевченко подчеркнул в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ нарушает свободу слова.
«Я против того, чтобы на уровне закона указывать журналистам, что им писать, а что не писать, и регламентировать сам дискурс преступников. Тогда не будем упоминать, что Гитлер или Гиммлер были немцами. По логике этого закона, надо не упоминать тех преступников, которые организовали холокост, например. Поэтому я считаю, что это недопустимое вторжение в зону свободы слова и журналистской профессии. Мы же не указываем Рамзану Ахматовичу (главе Чечни Рамзану Кадырову - прим. НСН), как ему управлять Чеченской республикой», - подчеркнул Шевченко.
В своей публикации Кадыров подчеркнул, что в России в этом году было совершено более 1,5 млн преступлений, и большинство из них отнюдь не на совести кавказцев. При этом национальность преступников указывалась очень редко. Глава Чечни предложил делать это каждый раз, чтобы было понимание, кто чаще нарушает закон.
По оценке главы Союза журналистов России, маловероятно, что законодательная инициатива о запрете упоминать национальность правонарушителей повлияет на уровень преступности:
«Пока еще закон не принят, естественно, мы будем изучать ситуацию. Но я уже не раз говорил в интервью, что мы против любых ограничений. Повлияет ли это на уровень безопасности? В данном случае вопрос скорее к юристам и тем, кто изучает статистику преступлений. Не думаю, что это как-то изменит ситуацию».
В свою очередь Рамзан Кадыров подчеркнул, что так и не услышал внятного и аргументированного мнения по поводу того, почему не стоит принимать новый закон. Также Кадыров обвинил негативно высказавшихся о законопроекте в отсутствии личного мнения и указал на их некоего покровителя.
«Передайте вашему кукловоду, что ему достаточно было набраться храбрости напрямую обратиться ко мне и не использовать для этого десятки средств массовой информации и ньюсмейкеров», - написал глава Чечни.
Законопроект, запрещающий называть национальность преступников в средствах массовой информации внёс в Госдуму парламент Чечни. По мнению авторов, такой запрет необходим для сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.
Чеченские депутаты полагают, что упоминание национальности оскорбляет чувства «честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».
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