«Бесплатный риск»: Разработчик сайта Кремля о вреде и пользе «пиратов»
На пиратских сайтах можно скачать программы, над которыми поработали мошенники, при этом нелегальные показы кино являются бесплатной рекламой для бедных, сказал в эфире НСН Артем Геллер.
Новая версия антипиратского реестра не заставит россиян платить за оригинальный контент, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в интервью НСН.
Ранее стало известно, что в России разрабатывается новая версия антипиратского реестра. По данным «Известий», в старый реестр было внесено более 216 млн ссылок на пиратский контент. К новому реестру будут подключены правообладатели музыки и литературных произведений.
«Чтобы нейтрализовать пиратский контент, надо с другой стороны заходить, это не вопрос блокировок. Технологию нельзя запретить, всегда буду появляться новые сайты, поэтому надо делать доступнее лицензионный контент и повышать благосостояние людей. Это всегда не выбор пиратов, а выбор по принуждению. У людей просто не хватает денег на контент, который им интересен, и тогда появляется пиратский контент. Вместе с тем, этот реестр не бесполезен. Процесс должен идти, он не может быть совсем бесконтрольным, нельзя просто отпустить вожжи и всех амнистировать. На пиратских ресурсах много мошеннических вложений. Особенно это касается пиратских сайтов с программами и приложениями. Безусловно, это определенный риск. На данном этапе реестр нужен, но бороться с этим нужно благосостоянием людей», - сказал Геллер.
При этом он рассказал, чем пиратские ресурсы выгодны правообладателям.
«Пиратский контент - это не так уж и плохо. Это бесплатная реклама у той аудитории, которая все равно бы не купила этот продукт. Чуть позже, когда они станут богаче и у них появится культура, они будут покупать твой контент. Пока нет, но все равно они втягиваются и вовлекаются, увидят рекламу в этих фильмах. Компании это скрывают, но не секрет, что издатели всегда работали с самыми крупными пиратскими площадками, торрент-трекерами. Это им тоже помогало развивать бизнес», - заключил собеседник НСН.
Кинокритик Давид Шнейдеров ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что фильм «Дюна 2» является одной из самых ожидаемых премьер 2024 года, похвалив при этом крупнейшие российские киносети, которые не будут показывать пиратскую версию этой картины.
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