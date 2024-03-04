«Бесплатный риск»: Разработчик сайта Кремля о вреде и пользе «пиратов»

Новая версия антипиратского реестра не заставит россиян платить за оригинальный контент, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в интервью НСН.

Ранее стало известно, что в России разрабатывается новая версия антипиратского реестра. По данным «Известий», в старый реестр было внесено более 216 млн ссылок на пиратский контент. К новому реестру будут подключены правообладатели музыки и литературных произведений.