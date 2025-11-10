Трамп пригрозил «Би-би-си» судом за искажение его речи

Британская телерадиокорпорация «Би-би-си» подтвердила получение письма от президента США Дональда Трампа, в котором он пригрозил подать на нее в суд за искажение его слов в документальной программе Panorama. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте корпорации.

Как отметили в «Би-би-си», ответ на обращение будет подготовлен «в надлежащее время».

Гендиректор BBC подал в отставку после скандала с интервью Трампа

Поводом для конфликта стал эпизод программы, где, как утверждает газета The Telegraph, речь Трампа, произнесенная в январе 2021 года, была смонтирована таким образом, что создавала впечатление его поддержки беспорядков в Капитолии.

После разразившегося скандала в отставку подали генеральный директор корпорации Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс. Белый дом обвинил Би-би-си в распространении фейков, а Трамп назвал журналистов корпорации «коррумпированными» и руководство — «нечестным», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СудЖурналистыДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры