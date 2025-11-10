Трамп пригрозил «Би-би-си» судом за искажение его речи

Британская телерадиокорпорация «Би-би-си» подтвердила получение письма от президента США Дональда Трампа, в котором он пригрозил подать на нее в суд за искажение его слов в документальной программе Panorama. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте корпорации.

Как отметили в «Би-би-си», ответ на обращение будет подготовлен «в надлежащее время».