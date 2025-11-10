Нидерланды подтвердили соблюдение визовых ограничений ЕС для россиян
Нидерланды действуют в соответствии с общеевропейским законодательством, ограничивающим выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД королевства Хедие Джем.
Джем подчеркнула, что страна применяет все правила визовой политики Европейского союза, включая новые решения Еврокомиссии, вступившие в силу 7 ноября. Они предусматривают, что россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы и должны будут запрашивать отдельное разрешение на каждую поездку.
В МИД Нидерландов добавили, что королевство продолжает выдавать краткосрочные визы для посещения ближайших родственников, по гуманитарным причинам, а также для официальных деловых и дипломатических визитов.
Туристическая выдача виз гражданам РФ была приостановлена еще весной 2022 года. Действующие многократные визы сохраняют силу, однако страны ЕС вправе по своему усмотрению сокращать срок их действия или делать исключения в индивидуальных случаях, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Прокуратура Словакии не нашла нарушений при передаче Украине МиГ-29
- «Высоцкий и Пересильд»: Почему «Алиса» собрала миллиард, но не «зашла» зрителям
- Пассажиры парома Seabridge получили компенсацию после задержки в Трабзоне
- Россия пока не приняла решения о возможных ядерных испытаниях
- Не только Бали: Российские туристы «распробовали» острова Индонезии
- Нидерланды подтвердили соблюдение визовых ограничений ЕС для россиян
- Министра юстиции Украины и совладельца «Квартала 95» внесли в базу «Миротворца»
- Долговая яма: Почему 80% россиян не могут взять кредит
- Минобрнауки меняет правила поступления в вузы с 2026 года
- Трамп пригрозил «Би-би-си» судом за искажение его речи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru