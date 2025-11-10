Нидерланды подтвердили соблюдение визовых ограничений ЕС для россиян

Нидерланды действуют в соответствии с общеевропейским законодательством, ограничивающим выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД королевства Хедие Джем.

Джем подчеркнула, что страна применяет все правила визовой политики Европейского союза, включая новые решения Еврокомиссии, вступившие в силу 7 ноября. Они предусматривают, что россияне больше не смогут получать многократные шенгенские визы и должны будут запрашивать отдельное разрешение на каждую поездку.